El Municipio de Quilmes informa que este lunes se le entregó el certificado de habilitación al reconocido local “Café Martínez”, ubicado en Alem 149 esquina Moreno, en el centro de la ciudad, en un encuentro que contó con la presencia de la intendenta interina local, Eva Mieri, quien dialogó con los encargados, la firma Barista SRL, y trabajadores del lugar.

“Para nosotras siempre es motivo de alegría no solo que más comercios abran sus puertas en nuestra ciudad, sino también poder acompañar desde el Estado Municipal a quienes invierten, producen y generan trabajo por y para Quilmes. Seguimos con la impronta de trabajo que impulsó Mayra Mendoza, garantizando el desarrollo del sector comercial local, el cumplimiento de las normas vigentes y fomentando la transparencia hacia la comunidad. Felicitaciones y gracias por seguir eligiendo Quilmes para invertir, para dar trabajo y para acompañar”, señaló Mieri, acompañada por el secretario de Desarrollo Económico y Fiscalización, Julián Bellido.

La firma Café Martínez es una empresa familiar fundada en 1933 que explota franquicias, y cuentan con 200 sucursales que funcionan en Argentina, Chile, Uruguay, España y Estados Unidos. En tanto, cabe destacar que la franquicia Barista SRL cuenta en el AMBA con 18 locales en total, distribuidos entre Avellaneda, Banfield, Lanús, CABA, Morón y Castelar, al que ahora se suma el de Quilmes, que es el primero de esta firma en la ciudad. El comercio tiene un equipo de 10 personas y son todos quilmeños. Este nuevo local se suma a otros tres Café Martínez, que con otros titulares de franquicias, ya funcionaban en el distrito.

Luego del encuentro con los funcionarios del Municipio, el titular del local, Lucas Iervasi, aseveró: “Estamos contentos de estar en Quilmes, en esta gran esquina. El proceso de la habilitación fue muy ágil. Somos una comunidad y el acompañamiento del Municipio se siente. En el local trabajan 10 personas y son todas oriundas de Quilmes”

Estuvieron presentes el subsecretario de Desarrollo Económico, Federico D'Angelo; el director general de Habilitación, Tomás Schuld, y la supervisora operativa de Café Martínez, Verónica Balbuena.