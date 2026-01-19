Del jueves 22 al jueves 29 de enero de 2026

El primer mes del año se despide con festividades culturales, productivas, gastronómicas y aniversarios en varios municipios; en otros, ya se palpita el carnaval. Mar Chiquita realizará la 13° Fiesta Regional de la Empanada en Santa Elena; Adolfo Alsina, la 23° Fiesta Provincial del Turismo Termal y la celebración de los 149 años de Carhué; Tornquist, la 34º Fiesta Provincial de la Golondrina; Salto, la Fiesta del Pueblo 2026 y Veinticinco de Mayo, el Carnaval 2026.

En Villa Gesell y Miramar continúan los Paradores Recreo del Gobierno de la Provincia, con propuestas recreativas y servicios gratuitos para toda la familia.

VILLA GESELL

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Hasta el sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en calle 113 y playa.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Parador Recreo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Hasta el sábado 28 de febrero, de 10:00 a 20:00, en avenida 12, entre avenida 9 y avenida del Durazno.

Descripción: Servicios de playa gratuitos y agenda libre para toda la familia: espacios de descanso, área sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias, recreación y lo mejor de los atractivos de los destinos bonaerenses. Entrada gratuita. Organiza el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

FIESTAS POPULARES

LINCOLN (Bayauca y Pasteur)

Carnaval en las localidades de Lincoln - Bayauca y Pasteur

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 23 y sábado 24, por la noche, en las localidades de Bayauca y Pasteur.

Descripción: Viernes, en Bayauca, presentación de atracciones mecánicas, Comparsa Emperadores, Batucada Batuque, Taller de Percusión Municipal. Cierre musical con Está Pegao. En Pasteur, Comparsa Cau Cau Mixto, Batucada Scalo, Tabai. Cierre con Duo Cristal y Juan El único; sábado, en Bayauca, presentación de comparsas La Fusión, Unidos Do Samba, La Troupe De Los Autos Locos, Taller Municipal de Percusión y cierre con Karu Cuarteto. En Pasteur, Batucada Tabai, Fama, La Banda, comparsa Chimichurri. Cierre a cargo de Ruly Pérez y Acuña. Entrada gratuita. Organizan las Delegaciones Municipales y la Municipalidad de Lincoln.

MAR CHIQUITA (Santa Elena)

13° Fiesta Regional de la Empanada Costera

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 23 al domingo 25, desde las 18:00, en la plaza principal.

Descripción: Concurso a la mejor empanada, puestos gastronómicos, paseo de emprendimientos y actuación de artistas y bandas locales. Presentaciones de Nico Mattioli, Rocío Quiroz, El Traidor y Los Pibes. Entrada gratuita. Organiza la Asociación de Fomento de Santa Elena, la Municipalidad de Mar Chiquita con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

ADOLFO ALSINA (Carhué)

23° Fiesta Provincial del Turismo Termal - 149º Aniversario de Carhué

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 23 al domingo 25, en distintos horarios y lugares de Carhué.

Descripción: Viernes, de 21:00 a 00:00, Noche de las Termas, con 50% de descuento en el ingreso al Complejo Termal Mar de Epecuén; a las 21:00, en la cortada de la plaza, bandas en vivo, bailódromo y la Kuky Band. Sábado, celebración del aniversario de Carhué y Fiesta del Turismo Termal: puestos gastronómicos de las instituciones, emprendimientos, artesanías y espectáculos musicales con Gadu, Lo Luiggi y cierre a cargo de Estelares. Domingo, Tardecita de Música en la playa Eco Sustentable con la actuación de Pau Herrera a las 20:00; a las 21:00, en la cortada de la plaza, bailódromo y la presentación de Rubén y sus teclados. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Adolfo Alsina con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversiones.

PERGAMINO (Urquiza)

12º Festival de Tierra Fértil

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 24, a las 20:00, en la plaza central.

Descripción: Patio gastronómico, paseo de artesanías y música en vivo. Espectáculos: Ballet Municipal Pergamino, 100% Santa Fe, Baila Conmigo, Raíces y León Talense. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pergamino.

SALTO

Fiesta del Pueblo 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 24, a las 19:00, en Plaza San Martín; domingo 25, a las 08:00, en el Balneario Municipal y otros espacios físicos de Salto.

Descripción: Sábado, desfile de Centros Tradicionalistas. Domingo, por la mañana, Carrera Atlética Luis Lagoa; a las 10:30, en la plaza San Martín, acto protocolar; a las 11:00, en la parroquia local, Misa en honor a San Pablo, santo patrono de Salto; desde las 18:00, en el Parque Tobin, festejo popular con espectáculos musicales, feria gastronómica y de emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Salto.

TORNQUIST (Villa Ventana)

34º Fiesta Provincial de la Golondrina

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 24 y domingo 25, a las 18:30, en plaza Salerno.

Descripción: Sábado, espectáculos de humor con Chichilo Viale y Rudy Güemes y la actuación de la Escuela Municipal de Folklore. Domingo, presentación de Los Rancheros, taller de coreografía del Centro de Jubilados Los Aromos y La F Etchemendy. Patio gastronómico y cervecero, paseo de artesanías, emprendimientos y zona de juegos infantiles. Entrada gratuita. Organiza Bomberos Voluntarios de Villa Ventana y la Municipalidad de Tornquist. Programación: www.instagram.com/p/DTMG86xDfSV/?igsh=MTl6NDd3eDd1anplMw%3D%3D

VEINTICINCO DE MAYO

Carnaval en 25 de Mayo 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 24, a las 21:00, en el Corsódromo Boulevard Valmarrosa.

Descripción: Tercera noche de carnaval con comparsas, carrozas y batucadas. El carnaval continúa el 31 de enero y durante los fines de semana de febrero. Entrada arancelada: https://entradas.carnaval25demayo.com.ar/index.html

Organiza la Municipalidad de Veinticinco de Mayo.

LAPRIDA (El Paraíso)

15º Laprida Rock

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 25, a las 19:00, en el Anfiteatro Complejo Municipal El Paraíso.

Descripción: Espectáculos de bandas y solitas locales, con la presentación especial de La Franela. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Laprida.

NECOCHEA

65º Festival Nacional Infantil

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero, en el parque Miguel Lillo.

Descripción: Teatro, música, juegos y talleres para las infancias; espectáculos musicales y obras de teatro, en el escenario principal; zona de juegos deportivos, didácticos e inflables. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Necochea.

EVENTOS GASTRONÓMICOS

CORONEL DORREGO

Patios Gastronómicos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábados, desde las 20:00, en el Anfiteatro del Vivero Municipal.

Descripción: Espectáculos de artistas locales a la gorra y propuestas gastronómicas. Entrada gratuita. Organizan las áreas de Turismo y Producción de la Municipalidad de Coronel Dorrego.

EVENTOS CULTURALES

MERCEDES

Paseo de La Trocha

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 23 al domingo 25, de 18:00 a 00:00, en la peatonal de la avenida 42 y 29.

Descripción: Música en vivo, feria de artesanías y puestos gastronómicos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mercedes.

MORENO

Tardecitas de Peñas Norteñas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 22, a las 18:00, en el Patio Cultural de Moreno, Dr. Vera 247.

Descripción: Bailes tradicionales, actividades culturales y un espacio de encuentro para celebrar las raíces originarias. La actividad continúa durante los jueves de febrero. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Moreno.

CORONEL DORREGO

Verano 2026

ACTIVIDADES GRATUITAS

Fecha, hora y lugar: Durante el mes de enero, en distintos horarios y espacios de la ciudad.

Descripción: Lunes y miércoles de enero, a las 19:00, en la rambla de la costanera, actividades de playa: torneo de beach voley, de penales y de tejo; martes y jueves, a las 08:00, yoga, en avenida 18 y Buenos Aires; jueves, a las 20:00, actividades culturales y recreativas, en el Paseo de Artesanos; sábados, a las 20:30, música en vivo con la presentación de Alan Bay Sunset Trío, en el Anfiteatro David Mathov del Balneario Marisol. Actividades gratuitas. Organiza la Municipalidad de Coronel Dorrego.

ESCOBAR (Matheu)

Peatonal de Verano 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 24, de 18:00 a 23:00, en la localidad de Matheu, Mitre y Canesi.

Descripción: Artistas en vivo, puestos gastronómicos y emprendimientos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Escobar.

JUNÍN

7º Actitud Rock & Bike

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 24 y domingo 25, por la noche, en el Parque Natural Laguna de Gómez.

Descripción: Encuentro para los amantes del rock y las motos en un entorno único y natural. Espectáculos musicales con la presentación especial de Catupecu Machu. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Junín.

RAMALLO

Fiesta Rock del País en Ramallo

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 24, desde las 16:00, en el Parador Municipal de Ramallo.

Descripción: Jornada de rock junto al río. Espectáculos musicales: Autos Robados, Intoxicados (Felipe Barrozo), Mancha de Rolando, Pier y Jóvenes Pordioseros. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Ramallo.

SAAVEDRA (Pigüé)

Peatonales de Verano 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 24, a las 22:30, sobre avenida Casey.

Descripción: Música al aire libre: Sábado 24, Fondo Blanco; Sábado 31, Darío Rodríguez. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Saavedra, ABRA Producciones y La Vieja Esquina.

LA PLATA

17º Cuentos Bajo la Luz de la Luna

ENTRADA A LA GORRA

Fecha, hora y lugar: Jueves 29, a las 20:00, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, avenida 19 y calle 51.

Descripción: Cuarto encuentro para escuchar, disfrutar y conocer historias que hablan de nuestras identidades y culturas. En esta ocasión, Maratón de Cuentos, con la coordinación de Elsa Leibovich. Entrada a la gorra. No se suspende por lluvia. Se sugiere estar 20 minutos antes. Organiza Cuentería Escuela de Cuentos y la Municipalidad de La Plata.

LUJÁN (Pueblo Turístico Carlos Keen)

Bici Cine

ENTRADA GRATUITA

Fecha,hora y lugar: Todos los viernes de enero, a las 20:00, en el Galpón Ferroviario.

Descripción: Proyección al aire libre, feria de instituciones, emprendimientos locales y propuestas gastronómicas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Luján. Carlos Keen forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires.

CHASCOMÚS

Festival SOIJAr 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 29 al sábado 31, a las 21:30, en el Parque Libres del Sur.

Descripción: Fiesta Federal de las Orquestas Infantiles y Juveniles que reune músicos y músicas de todo el país. Conciertos al atardecer, con la Laguna como escenario y la presencia de grandes invitados. Chascomús fue declarada Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles. Entrada gratuita. Organiza Fundación SOIJAr y la Municipalidad de Chascomús con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Programación: www.instagram.com/p/DTRDvTmATnC/?igsh=c2JsbjJobmR4NzFq

EVENTOS DEPORTIVOS

VILLA GESELL

18º Gesell Corre de Noche

Fecha, horea y lugar: Sábado 24, a las 21:00, en el Club de Playa Eliseo.

Descripción: Circuitos de tres distancias: 6 kilómetros, competitivos; 3, participativos y 1, kids. Kit del corredor: remera técnica, dorsal, chip (6K), hidratación y medalla finisher. Puestos de hidratación en circuito y llegada. Recomendado: linterna frontal y calzado para arena. Inscripción arancelada. Organiza Villa Gesell Corre con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell.

NECOCHEA

7° Actitud Solidaria

Fecha, hora y lugar: Sábado 24, a las 19:00, en el Parque Miguel Lillo.

Descripción: Circuito de tres distancias: 10 kilómetros, prueba principal; 5, competitivos y 1 caminata participativa, destinada a personas de todas las edades. Competencia a beneficio de los hospitales municipales Dr. Emilio Ferreyra y José Irurzun de Quequén. Actividad arancelada. Organiza Actitud Solidaria con el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea.

SAN ANDRÉS DE GILES

12° Triatlón Ciudades de San Andrés de Giles

Fecha, hora y lugar: Sábado 24, largando a las 18:00, desde el Natatorio de Parque Municipal.

Descripción: Competencia en modalidad postas mixtas con equipos de 3 participantes (cada uno realiza una disciplina): 500 metros de natación, 20 kilómetros de MTB por tierra y 5 kilómetros de pedestrismo. Inscripción $30.000 por equipo. Cupos limitados. Formulario de inscripción: https://goo.su/DVRUSoV Organiza la Cooperadora del Natatorio y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Andrés de Giles.

LAPRIDA

28º Triatlón del Paraíso

Fecha, hora y lugar: Domingo 25, a las 09:30, en el balneario El Paraíso.

Descripción: Distancias individuales y dúos: 500 metros, natación; 20 kilómetros, ciclismo MTB y 5, pedestrismo. Entre los participantes del equipo deben completar las tres disciplinas. Distancia tríos: 500 metros, natación; 30 kilómetros,ciclismo MTB y 5, pedestrismo. Actividad arancelada. Contacto: (2284) 53532/699501. Organiza la Municipalidad de Laprida con el Club Atlético Jorge Newbery.

LOBOS (Empalme)

33º Desafío Uniendo Pueblos

Fecha, hora y lugar: Domingo 25, largada a las 07:30, desde el Club Rivadavia.

Descripción: Recorrido que une pueblos y corredores con tres opciones de competencia. Actividad arancelada: 30 kilómetros, $55.000; Posta 2×15 kilómetros, $40.000 cada uno y 10 kilómetros, $40.000. Remera opcional. Organiza el Club Rivadavia, la Asociación de Atletismo Lobense con el acompañamiento de la Municipalidad de Lobos..

GUAMINÍ (Cochicó)

16° Cruce a Nado - Homenaje a Pablo Sainato

Fecha, hora y lugar: Domingo 25, a las 10:30, desde el Balneario Cochicó.

Descripción: Competencia de aguas abiertas con distancias de 1.000 metros, competitiva y recreativa y 3.000 metros, competitiva. Actividad arancelada. Inscripciones bahiacorre.com.ar. Contacto (2923) 435811. El día del certamen no se realizan inscripciones. Organiza la Municipalidad de Guaminí junto con Bahía Corre.

VISITAS GUIADAS

AVELLANEDA

Visita Guiada a la Isla Maciel

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 24, a las 11:00, con punto de encuentro en el puente transbordador Nicolás Avellaneda, av. Pedro de Mendoza y av. Almirante Brown, La Boca.

Descripción: Recorrido, a pie o en bote, que cruza el riachuelo a través del puente peatonal Nicolás Avellaneda hacia la Isla Maciel, donde se visitan murales, casas históricas y espacios públicos que forman parte de la vida del barrio. El circuito finaliza en el Museo Carpintero de Ribera, para conocer las expresiones artísticas de estos bordes urbanos. Duración: 2 horas. Actividad gratuita con cupos limitados. Inscripción: linktr.ee/avellanedatur Organiza la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Avellaneda.

MAR CHIQUITA

Circuito Escuela Sustentable

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 24, a las 11:30, desde av. De Las Letras y Constancio Vigil.

Descripción: Recorrido por la primera escuela autosustentable del país. Su construcción fue realizada con materiales reciclados, se abastece con agua de lluvia y utiliza energía solar para calefacción.. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

GENERAL ALVARADO (Miramar)

Visita Guiada en el Bosque Vivero Florentino Ameghino

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 24, a las 10:00, saliendo desde la Base de Guardaparques.

Descripción: Circuitos turísticos y recreativos por el Bosque Vivero Florentino Ameghino, con acompañamiento de personal especializado. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Geneal Alvarado.

MAR CHIQUITA (Balneario Parque Mar Chiquita)

Sendero de la Albúfera

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 24 y martes 27, a las 09:30, en el Centro de Atención al Visitante, av. Fernando Soler 1424.

Descripción: Introducción a la biodiversidad del lugar mediante la exhibición de material biológico, la interpretación ambiental y la identificación de especies, en un recorrido que propone la observación de los médanos, los pastizales, el mar y la laguna. Inscripción previa. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

MAR CHIQUITA

Sendero Cordón Médanos

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Miércoles 28, a las 09:00, en Santa Elena y Reconquista.

Descripción: Circuito que recorre las dunas de arena fina que forman un cordón de médanos a lo largo de la costa. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

MAR CHIQUITA

Sendero Parque Lago

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 29, a las 18:00, en avenida Del Lago y Colectora.

Descripción: Recorrido por un entorno natural que abarca el lago, las áreas de vegetación y la biodiversidad local. Inscripción previa a través de WhatsApp (2265) 422423. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

PINAMAR

Visita Guiada al Viejo Hotel

ACTIVIDAD GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Martes 27 y jueves 29, a las 17:00, en el Viejo Hotel Ostende.

Descripción: Circuito que rememora sucesos, anécdotas y acontecimientos de la ciudad. Actividad arancelada. Organiza Experiencia Pinamar con el acompañamiento de la Municipalidad de Pinamar.

