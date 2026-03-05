El gobernador Axel Kicillof; y el intendente de Berazategui, Carlos Balor, inauguraron el Polo Educativo Integral de El Pato. Se trata de la Escuela Primaria N° 58, la Secundaria N° 58 y el Jardín de Infantes N° 953. El Complejo educativo forma parte del Plan Integral de Urbanización del barrio Once, impulsado en su momento por el Dr. Juan José Mussi y concretado a través de un convenio firmado con el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

Junto al Gobernador estuvieron la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi; la titular del OPISU, Romina Barrios; el Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco; y el diputado provincial Mariano Cascallares.

Luego de la recorrida por los distintos establecimientos, Axel Kicillof señaló: "Con una mirada de inclusión y comunidad, hoy en Berazategui inauguramos el edificio escolar número 300 en la provincia de Buenos Aires. Es un enorme orgullo. Tiene que haber educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Ese objetivo nos trazamos en contra de las dificultades y es lo que venimos a cumplir. Hace no mucho vine a despedir a un amigo, a un político, una figura, un prócer de Berazategui: Juan José Mussi, pero hoy lo venimos a homenajear. A él se le ocurrió que lo que hacía falta era un Polo Educativo, una ciudad de enseñanza. Entonces, a través del OPISU, iniciamos los trabajos que hoy estamos inaugurando. Acá van a venir a estudiar 1.380 pibes y pibas de Berazategui. Es una verdadera satisfacción. Quiero agradecer al actual intendente de Berazategui, Carlos Balor, por recibirnos y por seguir los pasos de Juan José. La Provincia y el Gobernador, siempre con Berazategui. Vaya esto como un homenaje. Es un eje de transformación que forma parte de una política: hacían falta más escuelas".

A su vez, Carlos Balor agradeció el acompañamiento del Gobierno bonaerense y expresó: "Hoy es un día muy importante para El Pato y para todo Berazategui. Este Polo Educativo es una apuesta al futuro, a la educación, a la igualdad y a la oportunidad para todos los chicos del barrio. Nace del profundo amor por la Educación Pública de nuestro querido Dr. Juan José Mussi, quien soñó con un lugar como éste para El Pato. Hoy estamos continuando ese legado, transformando ese sueño en una realidad concreta. Nada de esto hubiese sido posible sin la decisión política y el compromiso con la Educación Pública de nuestro querido gobernador Axel Kicillof. Con esta visita, ya son 34 las veces que vino a Berazategui. Gracias, Axel, por acompañar siempre a Juan José (Mussi). Seguimos trabajando unidos por la educación; que sea un derecho garantizado y una verdadera herramienta de transformación. Este Polo educativo es un orgullo para el barrio, para Berazategui y para todos los que creemos que la educación cambia vidas".

Seguidamente, el Intendente anunció: "Continuaremos con la construcción de un corredor seguro que unirá el nuevo Polo Educativo con la Escuela N° 56, desde la calle 616 hasta la 623. Tendrá iluminación led, fibra óptica y cámaras de monitoreo de nuestro Centro de Operaciones Municipal. Y también vamos a brindar internet en todo el Polo, a través de nuestro servicio municipal".

Por su parte, Terigi destacó: "Gracias por permitirnos compartir con ustedes esta transformación tan importante para el barrio: un mega proyecto que creo que va a cambiar la vida de las familias. Estas escuelas nuevas construirán su identidad. La educación es un derecho social y un compromiso de todos y todas; y queremos concretarlo en cada rincón de la provincia de Buenos Aires".

El Polo Educativo Integral de El Pato está ubicado en un predio de grandes dimensiones (entre las calles 512, 622, 623 y 514), que comprende dos hectáreas. La obra recién inaugurada se realizó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contempla un Salón de Usos Múltiples (SUM), una cancha de fútbol abierta, un Playón Multideportes techado, un área de juegos y otra de huertas. Asimismo, la Escuela Primaria cuenta con 12 aulas, la Secundaria con seis y el Jardín de Infantes con la misma cantidad. Las instituciones tienen dependencias independientes, laboratorio, ascensor y patio propio.