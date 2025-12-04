Ya se palpita el verano y vuelven los food trucks a la Costa de Hudson, un clásico de la gastronomía berazateguense. Los vecinos y vecinas van a poder disfrutar de distintas opciones a partir de este 7/12, todos los sábados y domingos de diciembre, enero y febrero, de 12.00 a 00.00. Asimismo, también estarán disponibles el lunes 8/12 (feriado).
Con organización de la Secretaría de Trabajo municipal, la propuesta incluye alternativas culinarias para degustar al paso, como sándwiches, hamburguesas, pizzas, empanadas, comida gourmet, crepes, waffles, papas fritas y helados, entre otros. Además, para la gran apertura del domingo 7 de diciembre, habrá shows en vivo, actividades recreativas y culturales. También se desplegará la Feria Municipal Emprender, con productos artesanales berazateguenses.
El acceso a la Costa de Hudson, en Berazategui, es por la Avenida Diego A. Maradona (63). Los food trucks se suspenden en caso de malas condiciones climáticas.
Food Trucks en la Costa de Hudson
