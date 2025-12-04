Ya se palpita el verano y vuelven los food trucks a la Costa de Hudson, un clásico de la gastronomía berazateguense. Los vecinos y vecinas van a poder disfrutar de distintas opciones a partir de este 7/12, todos los sábados y domingos de diciembre, enero y febrero, de 12.00 a 00.00. Asimismo, también estarán disponibles el lunes 8/12 (feriado).

Con organización de la Secretaría de Trabajo municipal, la propuesta incluye alternativas culinarias para degustar al paso, como sándwiches, hamburguesas, pizzas, empanadas, comida gourmet, crepes, waffles, papas fritas y helados, entre otros. Además, para la gran apertura del domingo 7 de diciembre, habrá shows en vivo, actividades recreativas y culturales. También se desplegará la Feria Municipal Emprender, con productos artesanales berazateguenses.

El acceso a la Costa de Hudson, en Berazategui, es por la Avenida Diego A. Maradona (63). Los food trucks se suspenden en caso de malas condiciones climáticas.