Este jueves se llevó a cabo en el Honorable Concejo Deliberante de Lanús una jornada de capacitación en materia de género destinada al personal, autoridades y concejales de toda la casa, en el marco de la Ley Nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la formación obligatoria en género para quienes se desempeñan en la función pública en los tres poderes del Estado.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Sesiones del HCD Lanús, y estuvo a cargo de la subsecretaria de Género y Diversidad del Municipio de Lanús, María Belén Sandoval, quien abordó los principales ejes de la normativa y la importancia de incorporar la perspectiva de género en las prácticas institucionales del Estado. Fue recibida por el presidente del HCD, Nicolás Russo, y acompañada su directora general de Políticas de Género, Sol Arias.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer herramientas conceptuales y prácticas para identificar desigualdades y violencias de género y revisar críticamente aquellos sentidos comunes que muchas veces reproducen discriminaciones. La formación busca no solo transmitir contenidos, sino promover una transformación real en las prácticas institucionales cotidianas.

Promulgada el 10 de enero de 2019, la Ley lleva el nombre de Micaela García, joven entrerriana de 21 años, militante social y víctima de femicidio. Su nombre no solo recuerda una tragedia que marcó al país, sino que representa el compromiso colectivo de transformar el dolor en políticas públicas que prevengan nuevas violencias.

En diciembre de 2023, con la asunción de Julián Álvarez como intendente de Lanús, se tomó la decisión política de jerarquizar el área local de Géneros y Diversidades, que pasó de ser una dirección a una subsecretaría, por primera vez en la historia del Municipio.

Nicolás Russo, actual presidente del HCD Lanús, presentó en 2020, como diputado provincial, un proyecto para la implementación de la Ley Micaela en el Deporte. Dicha normativa ya se encuentra promulgada y establece la obligatoriedad de capacitación en materia de género y violencia contra las mujeres y diversidades en el ámbito deportivo.

Porque la perspectiva de género no es solamente un agregado: es una mirada transversal que debe atravesar cada trámite, cada intervención, cada ordenanza y cada decisión pública.

Solo durante el primer semestre de 2025, la Subsecretaría de Género y Diversidad del Municipio de Lanús abordó 1.448 casos vinculados a situaciones de violencia por motivos de género, reflejando la magnitud de la problemática y la importancia de contar con políticas públicas de prevención, acompañamiento y asistencia.

En ese sentido, el proceso de implementación de la Ley Micaela implica un compromiso sostenido con la formación integral de quienes ocupan responsabilidades en el Estado. Capacitarse no es solo cumplir una norma: es asumir la responsabilidad de construir políticas más justas, más inclusivas y más sensibles a las desigualdades estructurales que atraviesan nuestra sociedad.

El Honorable Concejo Deliberante de Lanús, en sintonía con Lanús Gobierno, reafirma su compromiso con la plena aplicación de la Ley Micaela, entendiendo que la capacitación permanente es una herramienta fundamental para erradicar la violencia de género y avanzar hacia una comunidad más igualitaria.

Atención del área de Género y Diversidades del Municipio de Lanús

La Subsecretaría de Género y Diversidades del Municipio de Lanús escucha, asesora y acompaña a las personas que se encuentran atravesando violencias por motivos de género. Está ubicada en Zuloaga 57, Remedios de Escalada, y su atención es de lunes a viernes de 8 a 16 hs. También podés comunicarte por teléfono al 4357-5114 o al 11-5496-2034, o por mail a [email protected].

La Guardia Pasiva atiende de lunes a viernes de 16 a 8 hs, y los sábados, domingos y feriados durante las 24 horas. Podés comunicarte al 11-3876-8565.

El programa Comunidades sin Violencias atiende de lunes a viernes de 9 a 16 hs. Podés comunicarte al 4229-2500 interno 8052 o por mail a [email protected].

En casos de violencia familiar, el asesoramiento jurídico para personas que atraviesan situaciones de violencia tiene atención presencial de lunes a viernes de 8 a 16 hs en Dr. Melo 1739, Lanús Oeste.

La Dirección de Diversidades es un espacio de asesoramiento y acompañamiento a la comunidad LGBTTIQ+ y de gestión y articulación de políticas integrales de promoción de derechos para la diversidad. La atención es presencial, de lunes a viernes de 8 a 16 hs, en Dr. Melo 1739 – Box 13. El teléfono de contacto es 11-5159-9219.

Además, el Municipio de Lanús cuenta con un Protocolo para el Abordaje de las Violencias por Motivos de Género, destinado a brindar herramientas institucionales para la prevención, detección y acompañamiento en situaciones de violencia. Para consultas o asesoramiento, se puede escribir al correo electrónico [email protected]