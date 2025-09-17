Tras el contundente rechazo a los vetos del presidente Javier Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades, la Diputada Nacional de Avellaneda, Mónica Litza, celebró la fuerte defensa a las normativas sancionadas al asegurar: “Ya le pusimos un freno en las urnas. Hoy volvimos a decirle No en el Congreso y en las calles del país”.

“El pueblo argentino va a defender siempre la educación y la salud pública porque son nuestro orgullo nacional. La universidad pública no se negocia. El Garrahan no se negocia. Dos emblemas de la educación y la salud argentina. Orgullo nacional con reconocimiento mundial”, afirmó Litza en sus redes sociales.

Ante la fuerte defensa de la educación y la salud pública, la legisladora nacional de Avellaneda no dudó: “El único que no la ve, que no lo siente, es el propio presidente Milei. Pero ya se está dando cuenta que al pueblo argentino no se lo lleva puesto la Escuela Austríaca. Va a tener que empezar a escuchar más a nuestra gente”.