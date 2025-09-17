Así lo afirmó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en la flamante plaza Domingo Sarmiento, popularmente conocida como plaza Belén, ubicada en la manzana de Viejo Bueno, Smith, Zeballos y Alem, en Bernal Oeste, con la que se completó el compromiso de gestión asumido para la etapa hasta 2025, de renovar todos los espacios verdes, que ya alcanza el 70% de mejoras de la totalidad del distrito, y donde realizó una recorrida en el marco de un nuevo operativo de limpieza en la zona.

"Con la renovación de esta plaza estamos cumpliendo con un compromiso de gestión de mejorar todos los espacios verdes de nuestro compromiso de gestión. Con esta plaza completamos los compromisos de esta etapa, hasta 2025. Luego, en el plan bianual 2025-2027, sumaremos los espacios verdes que faltan renovar en el resto de Quilmes. Avanzamos y trabajamos siempre con el corazón y para adelante", señaló Mayra, tras dialogar con trabajadores y vecinos presentes, acompañada por el secretario de Servicios Públicos local, Sebastián García.

El procedimiento de limpieza se llevó a cabo en el cuadrante comprendido por las avenidas Dardo Rocha, Los Quilmes, Zapiola y Montevideo. En el mismo se ejecutó el levantamiento de ramas y montículos, además del pintado de cordones.

Asimismo, luego de las reformas realizadas, la plaza cuenta con 25 bancos restaurados, bebederos, 10 cestos de basura metálicos, un tótem institucional, cinco tipos de solados, 21 columnas de iluminación LED y un Ecopunto. A su vez, se incorporaron cuatro nuevos sectores: uno para hacer gimnasia, con pisos de goma y equipamiento; una cancha multideportes de hormigón para la práctica de fútbol y básquet, con arcos, aros, demarcación y luminarias; otro para las primeras infancias con juegos adaptados, piso de goma y con todas las necesidades para las y los más chicos; y un sector para las segundas infancias con equipamiento lúdico.