La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, presentó este miércoles la reactivación y finalización de la primera etapa de obras que se llevan adelante en la EES Nº 8 de Don Bosco y en la en la EEST Nº 1 de Quilmes, en el marco del "Programa de Infraestructura Educativa 2025-2027" (PIE) en conjunto con Provincia. También hizo entrega de 42 subsidios de la segunda etapa del Programa Municipal Quilmes Coopera, por un total de 158 millones de pesos.

“Nosotros presentamos como compromiso de gestión asumir la finalización de algunas de las obras que el Estado Nacional nos había dejado abandonadas. Y ese es nuestro objetivo, queremos seguir profundizando y cumpliendo ese compromiso que tenía que ver con mejorar el 100% de los establecimientos educativos, pero que a veces no solamente tiene que ver con la política pública de mejora de infraestructura, sino también es cómo el contexto de la comunidad educativa de cada lugar se puede optimizar”, destacó Mayra, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler.

“Yo no puedo comprender cómo veíamos anoche en el Senado Nacional a una legisladora del oficialismo que decía que los niños no tienen derecho a ir al Garrahan a curarse, a atenderse, y lo hacía convencida. Y eso es un riesgo para todos y todas, que ese discurso pueda talar y que haya una mayoría en nuestra población a la que no le importe el otro; que desestime si alguien está sufriendo. Y no es así. La vida es lo que pasa en nuestros barrios, en nuestra comunidad en el día a día de sus escuelas”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery, resaltó la importancia del programa Quilmes Coopera: “Cada comunidad educativa tiene su necesidad, su especificidad, y esta herramienta del subsidio a cooperadoras nos permite que la institución pueda cumplir un proyecto pedagógico más, que mejore el acto educativo en cada una de las escuelas, y eso es fundamental y trascendental para que la educación en nuestro distrito esté cada día un poco mejor para el futuro de todos los alumnos y alumnas. Ese es el objetivo de todas y todos los que estamos aquí”. En tanto que el inspector jefe Regional, Pablo Vinuesa, subrayó lo clave del trabajo articulado entre la Comuna y la Provincia: “Mayra ha prometido obras y las sigue impulsando, sigue golpeando puertas y trabajando para que esto se haga realidad”.

Las obras llevadas adelante en la EEST Nº 1 de Quilmes, ubicada en Andrade 779, contemplan la construcción de un nuevo sector administrativo en planta baja y de tres aulas, un espacio de usos múltiples, una preceptoría y una cocina con despensa en planta alta. En cuanto a EES Nº 8, sita en Chiclana 1019, Don Bosco, se realizará la finalización de 4 aulas que posibilitarán la conexión del nuevo edificio del establecimiento con el antiguo, permitiendo el óptimo desarrollo de las clases y una mayor comodidad para los alumnos y profesores.

Sobre las obras, el director de la EES Nº 8, César Catalviano, consideró: “Esto era un sueño y siento que esto es verdadera gestión, porque tenemos una Intendenta que nos ayuda, a diferencia del gobierno nacional. Y hay un Consejo Escolar que también nos asistió cuando hubo que poner todo en orden, estamos muy agradecidos”.

En el marco del programa Quilmes Coopera, se entregaron hoy 42 subsidios a Cooperadoras Escolares con sumas entre 3 y 6 millones de pesos para que las escuelas puedan llevar adelante proyectos pedagógicos que mejoren el entorno y las condiciones de aprendizaje. Esta inversión permite la compra de materiales como equipos de sonido, proyectores, materiales que potencian proyectos de radio, artísticos, musicales, material de librería, etc. Con esta entrega, en lo que va del año se suman un total de subsidios otorgados a 100 escuelas con un total de 325 millones de pesos.

El programa es una iniciativa de la Secretaría de Educación, Culturas y Deportes del Municipio que trabaja articuladamente con la Jefatura distrital y el Consejo Escolar, y tiene el objetivo de fortalecer el rol de las cooperadoras escolares mediante el otorgamiento de subsidios destinados a la compra de equipamiento pedagógico, para asegurar mejoras en las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Además, está pensado para incrementar la transparencia institucional y eficiencia de los recursos, y revalorizar el rol de la escuela como punto de encuentro de la comunidad.

Estuvieron presentes el subsecretario de Educación, Miguel Centurión; el presidente del Honorable Consejo Escolar (HCE), Gustavo Lappano; el director de Gestión Educativa, Leandro Casazza, sus pares de Infraestructura Escolar, Santiago Brardinelli; la directora general de Administración y Presupuesto de la secretaría de Educación, Culturas y Deportes, Aldana Martínez; la inspectora jefa Distrital, Florencia Elvino; la secretaria general de SUTEBA Quilmes, Fabiana Pérez Valdez, entre otros.