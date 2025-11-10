El Municipio de Quilmes invita a vecinos y visitantes a participar del Festival Provincial de la Cerveza, que se llevará adelante el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Parque Lineal de Don Bosco (avenida Caseros entre Arturo Illia y Aguirre). La propuesta se extenderá ambos días de 12 a 22, con entrada libre y gratuita.

Esta actividad acompaña la reciente declaración de Quilmes como Capital Provincial de la Cerveza, luego de la aprobación en la Legislatura bonaerense del proyecto de ley impulsado por la diputada quilmeña Berenice Latorre. Además, se estableció que cada 31 de octubre se celebre el Día Provincial de la Cerveza.

Durante el fin de semana habrá stands de productores locales con distintas variedades artesanales, foodtrucks con opciones gastronómicas accesibles y espectáculos artísticos y musicales en vivo.

El encuentro está organizado por el Municipio de Quilmes junto a los Productores Cerveceros Independientes de Quilmes, la Cámara de Gastronomía, Hotelería, Turismo y Esparcimiento local, y Cervecería y Maltería Quilmes. También se dispondrán medidas de higiene y seguridad para cuidar a todos los asistentes.

Beneficios y descuentos con la Tarjeta Somos Quilmes

En paralelo, los usuarios de la Tarjeta Somos Quilmes tendrán beneficios especiales en comercios del rubro bebidas durante esta semana, recordando que está prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.

– Lunes y martes: Parley Tienda de Bebidas (Garibaldi 337, Quilmes Centro) 15% de descuento.

– Lunes a jueves: Copados Quilmes (Garibaldi 160, Quilmes Centro) 10% en efectivo o débito.

– Martes: Bebedor Designado (12 de Octubre 781, Quilmes Oeste) 10% en cervezas industriales.

– Miércoles: El Charro (9 de Julio 74, Bernal Centro) 15% en promo papas + Corona 710.

– Miércoles: Don Aieta (calle 898 Nº 4435, San Francisco Solano) 10% de descuento.

– Jueves: Nocera Bar (Brandsen 241, Quilmes Centro) 20% de descuento en efectivo o transferencia.

Para solicitar la Tarjeta Somos Quilmes se puede concurrir presencialmente a Atención a la Comunidad (Alberdi 500) o a los Centros de Gestión y Participación Ciudadana. También se puede gestionar a través de www.quilmes.gov.ar

o por WhatsApp al 11-4493-4483 ingresando a QuiBot.

Este programa busca fortalecer la economía local, ofreciendo promociones, descuentos y beneficios en comercios adheridos. Las promociones vigentes pueden consultarse en: https://www.quilmes.gov.ar/beneficiosquilmes

El Festival Provincial de la Cerveza será un espacio para disfrutar en familia, valorando la producción local y acompañando un reconocimiento que vuelve a poner en agenda la identidad cervecera de Quilmes, una tradición que sigue creciendo hacia el futuro.