El dirigente peronista Agustín Balladares, acompañado por la Directora de Políticas del Cuidados del Ministerio del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, Ayelén Pino, de la Vicerrectora de la Universidad Nacional de Lanús, Georgina Hernández, y del Presidente de la Biblioteca Popular, Fernando Martínez, encabezó la reapertura del Jardín Maternal de Monte Chingolo.

En una tarde cargada de emotividad, en donde fueron protagonistas la gran cantidad de alumnos presentes de escuelas primarias y secundarias del lugar, docentes y directivos, vecinos, vecinas y los papis de los pequeños que darán sus primeros pasos en el aprendizaje, en un espacio que abrió sus puertas a la comunidad en el año 2020, pero que, por el desfinanciamiento del actual Gobierno Nacional, tuvo que mermar su funcionalidad; fue oficialmente reabierta con el apoyo fundamental del Gobierno Bonaerense de Axel Kicillof, la UDI o Jardín Maternal de Monte Chingolo.

En este marco, quien fuera el gestor y nexo con el Gobierno Provincial, para esta reapertura, Agustín Balladares, expresó: “Hoy se reinauguró un espacio que supo ser modelo entre 2020 y 2023, recibiendo a más de 80 chicos y chicas de la zona con amor y respeto por la comunidad. El gobierno de Javier Milei recortó estos fondos, dejando a los chicos sin este lugar tan importante. Hoy vuelve a abrir sus puertas gracias a la decisión del gobernador Axel Kicillof, mediante el programa de Unidades de Desarrollo Infantil del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer a la vicerrectora de la Universidad Nacional de Lanús por el apoyo y el acompañarnos siempre, al igual que a la Directora Provincial, Ayelén Pino; a las escuelas de la zona, a los comerciantes, a los artistas que se han sumado a la celebración de este día; al Banco Credicoop, y a su Comisión de Asociados de la Filial de Remedios de Escalada; y sobre todo, a Fernando Martínez, y a todo el equipo de la biblioteca, que construyen un espacio único sin haber tirado la toalla frente al abandono y la indiferencia. Hoy la comunidad de Monte Chingolo celebró unida la reapertura de este lugar que vuelve a darle amor y cobijo a lo más importante que tenemos y que debería ser siempre el centro de nuestros esfuerzos, la infancia argentina”.

Fueron parte de la emotiva reapertura, el Padre Marcelo Luna y Domingo Grimberg, los Papis de los alumnos presentes, y fundamentalmente, todos y cada uno de los vecinos y vecinas que nunca bajaron los brazos y lucharon para volver a tener un Jardín Maternal en la ciudad de Monte Chingolo, entre otros.