En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en Argentina, se llevó a cabo un encuentro de reflexión en el Merendero Barrio Libertad. El evento contó con la participación del historiador Antonio Centrone y Alfredo Mastrangelo, hermano de Marta Mastrángelo, docente y militante detenida-desaparecida en 1976.

Huellas de la Memoria

El encuentro buscó reflexionar sobre las huellas que dejaron quienes soñaron un país distinto y lucharon por la justicia y la verdad. Antonio Centrone compartió su visión histórica sobre el golpe cívico-militar y sus consecuencias, mientras que Alfredo Mastrangelo recordó a su hermana Marta y su compromiso con la educación y la lucha por los derechos humanos.

Memoria, Verdad y Justicia

El evento concluyó con un llamado a seguir levantando las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, en honor a Marta Mastrángelo y a todos los que lucharon por un país más justo. El Merendero Barrio Libertad se convirtió en un espacio de encuentro y reflexión, demostrando que el barrio tiene memoria y que juntos podemos seguir construyendo un futuro más igualitario.

Agradecimientos

Agradecemos a Antonio Centrone y Alfredo Mastrangelo por su participación y compromiso con la memoria y la verdad. También agradecemos a los organizadores y participantes del evento por su apoyo y dedicación a la causa. ¡Seguimos construyendo memoria en los barrios! 🤍