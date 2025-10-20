Este sábado 18 de Octubre, el Secretario General de la CTA Autónoma de Quilmes y Secretario General de ATE Provinccia de Buenos Aires, Claudio Arévalo, participó de la Caminata de la Virgen María, que salió desde Pasco y Donato Álvarez, llegando hasta la Rotonda de Pasco y Camino General Belgrano, en Bernal Oeste, donde el Padre Obispo de Quilmes, Carlos Tissera dió una Misa. Antes de ello, hubo una intervención artística en el Cañón de la Rotonda, por el cuál se quiso pacificar ese espacio, y se cubrió el mencionado Cañón con una imagen del Papa Francisco y un Mapa de las Malvinas Argentinas, que deberían volver a ser parte de nuestra dominación territorial por la vía diplomática.
De la Caminata y la Misa, participó además la Secretaria General de ATE Quilmes, Clarisa Pérez, junto a integrantes de la Comisión Administrativa de la Seccional, delegados y delegadas, y afiliados y afiliadas en general; el dirigente y Ciudadano Ilustre Carlos Custer; el Presidente de UP a nivel Provincial, Hugo Amor; funcionarios del Ejecutivo Municipal y del Consejo Escolar, y militantes.