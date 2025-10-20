De la Caminata y la Misa, participó además la Secretaria General de ATE Quilmes, Clarisa Pérez, junto a integrantes de la Comisión Administrativa de la Seccional, delegados y delegadas, y afiliados y afiliadas en general; el dirigente y Ciudadano Ilustre Carlos Custer; el Presidente de UP a nivel Provincial, Hugo Amor; funcionarios del Ejecutivo Municipal y del Consejo Escolar, y militantes.