Ingresá a la agenda web para más info www.quilmes.gov.ar/

️ LUNES 20

13:00

”Qué historia querés contar?"-Muestra fotográfica

La Fundación Paliamimos, en colaboración con la Fotógrafa Pao Intrínseka, presenta esta muestra que es un espacio único para que pacientes oncológicos compartan sus historias de vida a través del arte de la fotografía. Este proyecto se enmarca en el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, buscando empoderar a las pacientes oncológicas a través del arte, narrando su historia de vida de manera libre y creativa a través de la fotografía, fomentando la catarsis y el empoderamiento. Además, sensibiliza a la comunidad sobre el cáncer de mama, sus desafíos y la importancia del apoyo a quienes lo padecen, en el marco del mes de concientización. La muestra se podrá ver en la Sala Bravo hasta el día 30 de octubre.

️ Entrada libre y gratuita.

Casa de las Culturas

Rivadavia 383, Quilmes

17:00

”Tardes de cuentos en la biblio"

Las talleristas Andrea Aragón y Mariana Soto, integrantes de "Literatura vecina", estarán a cargo de un taller de literatura y arte para las infancias (de 4 A 10 años). En cada encuentro se abordará la lectura de textos literarios, junto a una propuesta de actividad artística y un cierre lúdico. Con cupo limitado, requiere inscripción previa; enviar mensaje al wsp de la biblioteca:11 41932480

️ Entrada libre y gratuita.

Biblioteca Municipal Domingo F. Sarmiento

Mitre 640, Quilmes

️ MARTES 21

10:00

”Concierto didáctico"

Con el fin de acercar una propuesta educativa y musical a la comunidad escolar quilmeña la orquesta infantojuvenil de Ezpeleta se presenta para compartir todo su repertorio en un concierto didáctico.

️ Entrada libre y gratuita,

EP N° 16

Rodolfo López 533

20:00

️ Cine: "Belén"

Tucumán, Argentina, 2014; una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, luego de dos años en prisión preventiva, es sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones, quienes se unirán para cambiar el curso de la historia.

️ Entrada libre y gratuita. Se retiran por boletería 15 minutos antes de la apertura de la sala. Reservas virtuales en la web.

Espacio INCAA

Mitre 721, Quilmes

️ MIÉRCOLES 22

17:00

”Memorias pintadas en las rocas"

El área de proyecto Arqueológico realiza este taller de arte rupestre, los chicos explorarán las formas de expresión de los pueblos originarios a través de técnicas antiguas. Trabajaremos con pigmentos y materiales naturales, recreando manos, figuras y símbolos que cuentan historias, tal como lo hacían nuestros antepasados.

️ Entrada libre y gratuita.

Casa de las Culturas

Rivadavia 383, Quilmes

20:00

️ Cine: "Belén"

Tucumán, Argentina, 2014; una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, luego de dos años en prisión preventiva, es sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones, quienes se unirán para cambiar el curso de la historia.

️ Entrada libre y gratuita. Se retiran por boletería 15 minutos antes de la apertura de la sala. Reservas virtuales en la web.

Espacio INCAA

Mitre 721, Quilmes

️ JUEVES 23

18:00

Cine: "Lágrimas de fuego"

Luego de pasar cuatro años internada en una clínica psiquiátrica y con una fuerte fobia al fuego, Laura es dada de alta. Sin embargo, una perimetral le impide ver a su hija Sofía, con quien desea fuertemente reconstruir un vínculo. Laura se nutrirá de las herramientas y la fortaleza necesaria para desentrañar su pasado, vencer sus miedos e intentar recuperar a su hija.

️ Entrada libre y gratuita. Se retiran por boletería 15 minutos antes de la apertura de la sala. Reservas virtuales en la web.

Espacio INCAA

Mitre 721, Quilmes

20:00

️ Cine: "Belén"

Tucumán, Argentina, 2014; una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, luego de dos años en prisión preventiva, es sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones, quienes se unirán para cambiar el curso de la historia.

️ Entrada libre y gratuita. Se retiran por boletería 15 minutos antes de la apertura de la sala. Reservas virtuales en la web.

Espacio INCAA

Mitre 721, Quilmes

️ VIERNES 24

16:00

️ Charla: "Factores de riesgo modificables y cuidados de la piel durante el tratamiento oncológico"

En el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, y en el marco de la Muestra fotográfica "Qué historia querés cotntar", brindará una charla Yamile Sampayo, Fundadora de Fundación Paliamimos. Se abordarán los factores de riesgo modificables en cáncer, con foco en hábitos saludables. Yamile Sampayo compartirá estrategias para el cuidado de la piel durante el tratamiento oncológico, ofreciendo consejos prácticos y valiosos para las pacientes.

️ Entrada libre y gratuita.

Casa de las Culturas

Rivadavia 383, Quilmes

16:00

Taller de encuadernación

Este taller se enfocará en ofrecer conocimientos de encuadernación, a través de la producción de cuadernos con diversas técnicas y con el objetivo de incentivar la producción artesanal. Con cupo limitado, requiere inscripción previa; enviar mensaje al wsp de la biblioteca:11 41932480

️ Entrada libre y gratuita.

Biblioteca Municipal Domingo F. Sarmiento

Mitre 640, Quilmes

20:00

”El más acá"

La banda nos ofrecerá un show lleno de sorpresas, con invitados como Agustín Ronconi (Arbolito), Alejandra Mesliuk, Acuarela Percusión, Cristian Giulianetti, Silvia Ranalli, Legión Femenina, Pateando Barrios entre otros; quienes nos brindarán una gran puesta en escena. Con un repertorio que irá desde los clásicos de la banda, hasta los últimos sencillos editados, disfrutaremos de una mágica velada.