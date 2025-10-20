La Municipalidad de Berazategui continúa los trabajos correspondientes al cierre de malla de la red cloacal, en el marco del Programa Municipal de 1.500 metros de conexiones de cañerías en barrios del distrito, que ya avanzó en un 80%. Actualmente, estas tareas se desarrollan en Meirana (calle 133 e/ 28 y 29), constan de 200 metros de cañería y avanzaron en un 70%. Esta obra, impulsada por el intendente Juan José Mussi, se realiza con fondos municipales.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos del Municipio, Sergio Faccenda, informó: “Estamos realizando una obra de cierre de malla, que es la vinculación del punto más cercano del servicio de cloacas a las cuadras desvinculadas de la red, donde no podíamos brindar esta prestación a los vecinos. Nos encontramos realizando 200 metros de cañería de cierre de malla de la red cloacal en el barrio Meirana. Año tras año, los barrios van creciendo y trabajamos para llegar con el servicio. Esto comenzó en el marco del Programa Municipal de 1.500 metros de conexiones, que se inició hace dos meses y beneficiará a cerca de 2.000 vecinos y vecinas. Por pedido del Dr. Juan José Mussi, trabajamos para completar la vinculación a la red municipal de cloacas en los barrios”.

Asimismo, aseguró: “Para el vecino, la posibilidad de conectarse a la red cloacal mediante esta obra representa la solución del gran problema de tener que hacer pozos sépticos constantemente. La obra en el barrio Meirana ya avanzó en un 70%, falta poco para llegar al punto de vinculación. En tanto, el Programa Municipal de 1.500 metros de conexiones se encuentra en un 80% y proyectamos otra etapa para el año 2026”.

Finalmente, Faccenda comentó: “Este tipo de infraestructura es posible gracias a un Estado municipal presente, que atiende a la necesidad de la comunidad. Actualmente, un gran número de vecinos y vecinas del barrio Meirana se verán beneficiados gracias a la gestión del intendente Juan José Mussi”.

Para conocer más obras en el distrito, se puede ingresar enBerazategui.gob.ar/obrasygestion.