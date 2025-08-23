Esta noche quedó inaugurada la nueva iluminación en la cancha de Argentino de Quilmes, y es un paso enorme para la institución de la barranca.

Una noche de orgullo y brillo se vivió en la cancha de Argentino de Quilmes con la nueva y espectacular iluminación de la cancha que ya es una realidad.

El proyecto, que fue un desafío debido al limitado presupuesto, ha logrado un resultado de altísima calidad. La instalación se compone de cuatro torres con un total de 12 luminarias en cada una. Cuando están todas encendidas, alcanzan una potencia de 24,000 watts, cumpliendo con los más altos estándares lumínicos.

La planificación también pensó en el futuro: la instalación eléctrica está preparada para ampliar el sistema con 20 luminarias por columna y dos columnas adicionales si fuera necesario.

Este importante logro se concretó después de seis meses de trabajo, de la mano de Eldesa y AES Arquitectura.

El emprendimiento contó con el asesoramiento técnico de la ascendente arquitecta y proyectista Evelyn Scian, y el trabajo del empresario y electricista Pablo Kallogianidis.

La nueva iluminación no solo mejora las condiciones de juego, sino que también representa un gran avance para el club, demostrando que con esfuerzo y dedicación, los sueños se pueden hacer realidad.