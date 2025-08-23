Allanaron hace unos minutos a Daniel Garbellini (foto) en el partido de Avellaneda y le secuestraron su teléfono celular, para la justicia es clave también este aparato.

El exfuncionario de Andis era mencionado por Spagnuolo en los audios que reveló Carnaval Stream y Data Clave, donde lo tildó de “delincuente”.

En medio de la crisis en la Agencia Nacional de Discapacidad tras conocerse una serie de audios que relatan un escándalo de coimas que involucran a lo moñas alto del poder nacional, el gobierno reaccionó en la madrugada de ayer anunciando la salida de Diego Spagnuolo, amigo de Milei y, hasta ayer, director del organismo.

Pero en el decreto que se dio a conocer hoy, otro nombre figura en la lista de bajas y es el del abogado de 53 años Daniel María Garbellini que es el referido por Spagnuolo en uno de su audios, cuando dice: “A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y que cuando se fue se llevó los discos rígidos de las computadoras. (…) Entonces, van a pedirle guita a los prestadores”. Y añade: “Le dije que yo estoy denunciando todos los choreos y que abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando vaya y toque a uno me van a decir ‘flaco, está todo bien, pero vos me venís a pedir guita con estos delincuentes’”.

Quién es Garbellini???

Su trayectoria lo ubica desde hace casi dos décadas en distintos organismos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia y la Nación, siempre ligado a áreas de gestión administrativa y de políticas sociales durante gestiones macristas.

Hasta ayer, y desde junio de 2024, ocupaba el cargo de director nacional de Acceso a Servicios de Salud en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con la misión de centralizar la gestión de prestaciones médicas y la relación con los prestadores. No es su primera experiencia en el organismo: entre 2018 y 2020 ya había sido responsable del equipo del Programa Federal Incluir Salud, donde se encargó de diseñar políticas junto a ministerios provinciales y de auditar prestaciones.

También pasó por la Legislatura porteña, donde se desempeñó como asesor legal de la Comisión de Cultura entre 2016 y 2019, y por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el que durante 2016 actuó como asesor del director provincial en la Subsecretaría de Administración y Recursos, coordinando cuestiones legales, administrativas y financieras.

Según el portal 'Noticia La Insuperable' la relación de Garbellini con la gestión pública viene de más atrás. Con la llegada de Mauricio Macri a la gobernación porteña, entre 2007 y 2015 fue gerente de Asuntos Sociales de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., organismo creado para impulsar el desarrollo del sur de la Ciudad, donde se ocupó de articular recursos y negociar con actores sociales. En simultáneo, ejerció como gerente general del Instituto de Vivienda de la Ciudad (2010-2012), con responsabilidad plena sobre la administración de recursos físicos, financieros y humanos.

Durante su gestión en el IVC se vio envuelto en un escándalo cuando murió un niño de 5 años al caer de un balcón en un edificio sin terminar en el barrio porteño de Parque Avellaneda.

Su primer cargo de peso fue en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, donde entre 2005 y 2007 ocupó la dirección general Técnico Administrativa y Legal, desempeñándose como administrador general y representante legal del organismo.

Añadieron tambien que en el ámbito privado, durante la presidencia macrista, en 2018, fundó CHIASOJU S.A.S., con objeto social de amplio espectro y de la que poco se sabe.