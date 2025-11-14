Fue en el Obispado de Quilmes, donde se presentó el Documento “Dilexi Te” (Te he amado) emitido por el Papa León XIV. Durante la jornada, compartida junto a dirigentes de otras centrales sindicales, se reflexionó sobre la exhortación del Sumo Pontífice a la opción preferencial por los pobres.

El acto contó con la presencia de Monseñor Carlos Tissera. Estuvieron presentes Claudio Arevalo, secretario general del gremio bonaerense; Oscar “Colo” de Isasi, secretario general de CTA Autónoma bonaerense; Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la Central nacional y Clarisa Pérez, secretaria general de la seccional Quilmes.

Claudio Arévalo valoró la invitación del Obispo Tissera de Quilmes. También puso de relieve “la importancia del mensaje apostólico sobre el amor hacia los pobres, en momentos en que el mundo atraviesa diversas crisis humanitarias a raíz de la voracidad del sistema capitalista”.

Arévalo consideró como “una necesidad escuchar, reflexionar y aportar a éste lineamiento en la etapa actual argentina”. Comprometiendo la voluntad de nuestras organizaciones para “trabajar en defensa de los mas pobres y humildes, para manifestar y resistir la perdida de derechos laborales y sociales. Y construir junto a otros una agenda común, capaz de llevar a un próximo gobierno políticas que atiendan a las necesidades de las mayorías populares”.