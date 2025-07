Juan Bernasconi, candidato a concejal por el espacio Nuevos Aires impulsa una Ordenanza para que agentes municipales puedan utilizar armas no letales, buscando reforzar la seguridad en los barrios, proteger a los trabajadores y devolver la presencia efectiva del Estado en las calles.

Frente a la creciente preocupación de los vecinos de Quilmes por los hechos de inseguridad, Juan Manuel Bernasconi, candidato a concejal por Nuevos Aires, presentó una propuesta concreta y de fuerte impacto: habilitar a la Patrulla Urbana municipal a utilizar armas no letales, como las pistolas Taser, para mejorar su capacidad de intervención ante situaciones delictivas. Actualmente, la Patrulla Urbana cumple funciones de prevención y disuasión, pero carece del equipamiento necesario y de atribuciones para actuar frente a hechos de violencia o robo. Esto limita su accionar, deja expuestos a los agentes y reduce la confianza de los vecinos en el Estado municipal como garante de su seguridad. “La inseguridad no se combate sólo con discursos. Hace falta decisión política, tecnología adecuada y capacitación. Si dotamos a la Patrulla Urbana de herramientas modernas y responsables, como las armas no letales, podemos dar un paso firme en la defensa de la vida y la tranquilidad de cada quilmeño”, aseguró Bernasconi.

La propuesta contempla la sanción de una Ordenanza que habilite el uso de armas no letales autorizadas por la legislación nacional y provincial. El objetivo es brindar a los agentes municipales herramientas efectivas de disuasión y control que les permitan intervenir rápidamente en situaciones de violencia, robo o disturbios, sin recurrir al uso de armas letales. Además, busca proteger tanto la integridad física de los trabajadores de la Patrulla Urbana como la de los vecinos, y complementar el trabajo de la Policía Local dentro de un esquema de seguridad integral, donde el Municipio y la Provincia actúen de manera coordinada. El proyecto incluye un plan de acción que contempla la capacitación y profesionalización de los agentes, quienes recibirán formación certificada en el uso de armas no letales, técnicas de reducción de conflictos y protocolos de actuación. También prevé mecanismos de control interno y auditoría ciudadana para asegurar el uso responsable y proporcional de estas herramientas. Para evitar conflictos de competencias y adecuar la normativa local a las disposiciones vigentes, se trabajará en articulación con la Legislatura bonaerense y las autoridades de seguridad. Finalmente, se impulsará la participación vecinal a través de foros barriales donde se explicará la medida, se escucharán inquietudes y se fomentará el trabajo conjunto por una ciudad más segura.

“Queremos que la Patrulla Urbana deje de ser meramente preventiva y se convierta en una fuerza de apoyo real, capacitada, equipada y comprometida con la seguridad. Esta es una propuesta concreta, moderna y legal, que responde al reclamo de miles de quilmeños”, concluyó Bernasconi. Desde Nuevos Aires, proponen dar un giro en la política de seguridad local, sumando herramientas no letales como una alternativa responsable para proteger la vida y garantizar la presencia efectiva del Estado en cada barrio de Quilmes.