El referente del Frente de Izquierda Unidad encabezó un acto de lanzamiento de campaña en Avellaneda y recorrió Lanús, donde criticó duramente las políticas del gobierno de Javier Milei y el rol de las fuerzas tradicionales.

Con el objetivo de fortalecer su propuesta de cara a las próximas elecciones, Nicolás del Caño, cabeza de lista de diputados provinciales por la Tercera Sección electoral del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), realizó ayer sábado una recorrida por el centro de Lanús junto a militantes y candidatos. Posteriormente, participó en un encuentro en Avellaneda que congregó a trabajadores y estudiantes, marcando el inicio de la campaña electoral y el debate sobre cómo construir una alternativa frente al ajuste económico.

Del Caño hizo un llamado a votar por diputados "que no transan ni se dan vuelta, que acompañan cada pelea del pueblo trabajador en las calles y en el recinto". Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión social y económica, agravada por las recientes medidas gubernamentales.

El dirigente de izquierda apuntó directamente al discurso de Javier Milei en La Rural, donde el Presidente anunció una baja de retenciones para el campo y el veto a aumentos en jubilaciones y asignaciones por discapacidad. "Lo invito a Milei a que camine un par de cuadras por Lanús a ver si alguien aplaude que le baje las retenciones a los dueños de la tierra, y vete un aumento para los jubilados, para el Hospital Garrahan y el colectivo de la discapacidad", desafió Del Caño. "Es fácil conseguir aplaudidores cuando solo se rodea de los más ricos de la Argentina. Más casta no se consigue", sentenció, en alusión al término utilizado por el actual gobierno para referirse a la política tradicional.

Durante el encuentro en Avellaneda, Del Caño contrastó las listas del FIT-U con las de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo, destacando el perfil de sus propios candidatos. "Nuestras listas están llenas de luchadores, de laburantes, de vecinos y vecinas que pelean por la vivienda como en Guernica y que siguen exigiendo una solución al Gobierno provincial. También de trabajadores y trabajadoras de la salud, del sector de la discapacidad y de la educación que pelean cada día contra el ajuste en sus salarios y en sus condiciones de trabajo", afirmó. El referente de izquierda no dudó en señalar que a estos sectores "hoy el Gobierno volvió a atacar anunciando el veto mientras lo aplaudían los ricos de la Argentina".

"Nosotros vamos a seguir acompañando cada una de las luchas contra los despidos que recorren la Provincia, como las de los despedidos de Secco y Georgalos, al igual que a las y los jubilados y el colectivo de discapacidad hambreados por la motosierra de Milei pero también por los gobiernos anteriores", prometió Del Caño, reafirmando el compromiso del FIT-U con los movimientos sociales y laborales.

Voces de la campaña: Lucha, Vivienda y Educación

Del Caño estuvo acompañado en Avellaneda por destacados candidatos a diputados provinciales que personifican las luchas que enarbola el Frente de Izquierda. Entre ellos, Gustavo Michel, despedido de la empresa Shell y en proceso de lucha por su reinstalación; Lucía Barrios, joven estudiante y trabajadora precarizada; y Karen Leguizamón, integrante de la Asamblea Permanente de Guernica, referente en la pelea por el derecho a la vivienda.

Gustavo Michel compartió su experiencia: “Luego de más de seis meses luchando contra los despidos discriminatorios en Shell, logramos un gran paso para el conjunto de los trabajadores con el fallo judicial de reinstalación. Ahora estamos redoblando los esfuerzos para que se haga efectiva la medida judicial”. Añadió: “Voy a ser parte de la campaña del Frente de Izquierda como candidato a diputado provincial donde encabeza Nico Del Caño para que nuestra voz y propuesta lleguen a todos los lugares de trabajo y barrios”.

Por su parte, Karen Leguizamón enfatizó la lucha por la vivienda: “Llevamos 5 años de lucha y organización para conquistar el derecho a la vivienda y al trabajo. Gracias a la solidaridad y lucha pudimos arrancarle al gobierno que construyan un barrio completo para las familias en el mismo predio donde nos desalojaron”. Y destacó: “Para que se escuche la voz de las mujeres que nos ponemos al frente de cada necesidad voy a ser candidata a diputada provincial en la lista del Frente de Izquierda Unidad junto a Nicolás Del Caño y a los trabajadores, estudiantes y las mujeres”.

Finalmente, la candidata Lucía Barrios hizo hincapié en la defensa de la educación pública y los derechos laborales. “Soy parte de los que el año pasado salimos a las calles por el derecho a la educación pública y la universidad, no nos resignamos a tener que elegir entre estudiar o un trabajo precario, por eso también peleamos por trabajos con derechos. Ya mostramos que la fuerza está en unidad y en las calles”, expresó Barrios. "En estas elecciones soy candidata para fortalecer la voz de los estudiantes y de las mujeres, y para construir la fuerza de la izquierda, la única que no transa”, concluyó.