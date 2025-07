El candidato a diputado provincial del Frente Somos Buenos Aires vaticinó una buena elección para el espacio y destacó su proyección nacional, presentándose como una fuerza innovadora y con potencial de crecimiento de cara a 2027.

Fernando Pérez, concejal de Quilmes por la Unión Cívica Radical y ahora candidato a diputado provincial por Somos Buenos Aires, se mostró optimista respecto al futuro de su flamante frente. En diálogo con El Termómetro, Pérez definió a Somos como un espacio "totalmente novedoso" que busca "transformar la Argentina" y posee una clara "proyección nacional".

"Somos la única que ha crecido, tiene las lógicas tensiones de un cierre de listas, pero todos hemos quedado satisfechos", aseguró Pérez, resaltando el crecimiento del frente y la cohesión interna lograda tras la conformación de las listas.

El edil quilmeño, en una entrevista realizada en el programa radial El Termómetro, enfatizó que "Somos Buenos Aires se posiciona como la única alternativa entre dos populismos, uno de izquierda y uno de derecha, que lo único que hacen es empeorar la calidad de vida de la gente". En este sentido, hizo un llamado a "salir de esta antinomia de hablarse entre ellos y no resolverle los problemas" a la ciudadanía.

Pérez destacó el "armado electoral muy interesante con candidatos atractivos" que presenta Somos, y vaticinó una "verdadera potencialidad de éxito" de cara a las elecciones, proyectando un sólido desempeño en 2027. "Sin dudas vamos a ser la sorpresa de la elección y vamos a ganar más de una sección en el interior", afirmó, mencionando un "enorme potencialidad en la Cuarta", acompañando a "Hechos en la Segunda", y augurando una elección "extraordinaria en la Quinta", "muy buena en la Sexta" y "buena en La Plata".

Respecto a la difícil contienda en el conurbano, el candidato valoró la figura de Julio Zamora en la Primera Sección, quien "le ganó a Sergio Massa", y la candidatura de Pablo Domenichini en la Tercera, a quien describió como "rector de la universidad de Almirante Brown y la cara novedosa del radicalismo". Consideró que la elección será "más de tercios que polarizada".

Fernando Pérez sostuvo que "los votos no son de nadie" y diferenció a Somos de Juntos por el Cambio, al señalar que estos últimos "se acostumbraron a hablarle a un solo sector de la sociedad". "Nosotros no vamos a entrar en esa", afirmó, enfatizando la intención del frente de hablarle "al cien por ciento de la sociedad y tratar de mostrar nuestra propia identidad". Criticó que "todo el proceso del kirchnerismo fue malo y se profundizó muchísimo con el gobierno de Milei".

El candidato definió a Somos como la "defensa de la educación pública, la lucha por la docencia, la defensa del Hospital Garrahan, el vínculo entre el campo y la industria". Subrayó que el objetivo es "construir un camino para tener un nuevo gobierno en el 2027", contando con el apoyo de "dirigentes nacionales".

Expectativas locales y crítica a La Libertad Avanza

En el ámbito local, Pérez expresó "expectativas de meter concejales en todos los distritos con una extraordinaria elección". Se posicionó como la única fuerza que "va a plantear cosas diferentes", criticando a los candidatos de La Libertad Avanza: "Los candidatos de La Libertad Avanza son todos empleados de ANSES y PAMI; cuando dicen que vienen a hacer desaparecer el Estado que al final lo están llenando de ñoquis para ponerlos en las listas", sentenció.

Finalmente, el concejal reflexionó sobre la alta abstención electoral, indicando que "la ausencia de la mitad de la población en las elecciones indica que la base de representación de la dirigencia política está muy lastimada". Hizo un llamado a "convencer a un sector de la sociedad que está hastiado" y afirmó que "cuanto más vayan a votar mejor para el sistema democrático y también para nuestra fuerza".

El lanzamiento de campaña de Somos Buenos Aires se anticipa para el "lunes o martes de la semana que viene, posiblemente en Quilmes", y Pérez adelantó que "no va a ser una tradicional", buscando "transmitir los mensajes de una manera distinta, con distintas actividades con sectores".