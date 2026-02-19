Al arrancar la sesión en Diputados por laReforma Laboral donde se logró el quórum necesario para debatir, donde o indicaría que va derecho a su aprobación en esta Cámara, la diputada bonaerense Mayra Mendoza fue durísima con quienes dieron el número necesario para arrancar.

En redes, Mayra Mendoza señaló :

“Lograron quórum.

¿Saben qué significa? Que hubo quienes se sentaron a habilitar un mamarracho de ley contra los trabajadores.

La CGT convocó un paro general.

Los legisladores opositores (pero los de verdad) la pelearon en comisiones.

Se militó para que el pueblo comprendiera lo que está en juego.

Y aun así llegaron al recinto con los votos para aprobarla.

Los que asumieron sus bancas por el peronismo y hoy votan esto son, casualmente, los que quieren terminar con el kirchnerismo.

¿Será porque nosotros siempre defendemos a los trabajadores y no negociamos por un cordón cuneta?

Lo hacen el día del cumpleaños de Cristina Fernández de Kirchner, la única que demostró que les gana y que se puede gobernar defendiendo a las mayorías.

Por eso la tienen injustamente presa, secuestrada, y la quieren fuera de la cancha.

No nos respetan. Subestiman al pueblo. Es momento de despabilarse y organizarnos para cambiar esta historia. Porque la historia no termina en una sesión. La escribe el pueblo.”