El abogado Quilmeño, Fernando Luis Ochoa, fue detenido semanas atrás en Quilmes acusado de estafar a sus propios clientes por una cifra estimada en $500 millones. Anoche le dieron la excarcelación, pero hasta que no junte la suma de 10 millones de pesos, requerida judicialmente, seguirá tras las rejas. Lo que inició con 3 denuncias ya suma 14 víctimas confirmadas y decenas de personas afectadas financieramente.

El "Modus Operandi" (Engaño Biométrico):

Ochoa les solicitaba fotos de DNI, selfies y videos a sus clientes bajo la falsa excusa de "validar datos para la ART" o trámites judiciales. Con ese material, abría cuentas en billeteras virtuales y solicitaba tarjetas de crédito a nombre de los damnificados sin que ellos lo supieran.

Pedía préstamos (de hasta $20 millones por caso) que luego transfería a sus cuentas personales y las de su esposa.Hacía que las tarjetas físicas llegaran a su propio estudio para realizar consumos personales y habilitar extensiones.

Evidencias Halladas: Trascendió que en los allanamientos a su casa y estudio se secuestraron 44 tarjetas de crédito a nombre de terceros, 7 celulares y 6 computadoras, Posnets (usados para simular cobros y blanquear el dinero).

Muchas víctimas se encuentran actualmente en el Veraz, con deudas impagables y su historial crediticio destruido.

Aunque la escala del fraude sería masiva, la justicia le otorgó la excarcelación bajo una caución de $10 millones. Sus cuentas bancarias permanecen suspendidas para intentar recuperar parte del dinero.