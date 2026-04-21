El fallecimiento de María Beatriz “Betty” Poggio ha generado una profunda conmoción en el tejido social de Quilmes. Reconocida por su extensa trayectoria en el ámbito educativo y su activa participación en la vida deportiva de la ciudad, "Betty" —o simplemente "La Poggio", como la llamaban sus alumnos— dejó de existir este martes 21 de abril, dejando tras de sí un legado de elegancia, disciplina y alegría.

Formadora de generaciones

Durante décadas, Poggio fue un pilar fundamental de la Escuela Normal de Quilmes. Como profesora de Actividades Prácticas en el nivel secundario, no solo enseñó las técnicas del repujado en aluminio, el bordado y la cerámica, sino que impuso un estilo pedagógico donde la exigencia y el respeto eran innegociables. Su figura, siempre distinguida, recorrió los pasillos del centenario edificio de la calle Colón, marcando la adolescencia de miles de quilmeños que hoy la despiden con gratitud en las redes sociales.

Un símbolo del Club Náutico

Fuera de las aulas, su segundo hogar fue el Club Náutico Quilmes. Allí, Betty se convirtió en una leyenda de las temporadas estivales. Su carisma y su inagotable energía la llevaban a ser, año tras año, una de las primeras en inaugurar la pileta del club. Su mítica bikini blanca y su porte distinguido se transformaron en un símbolo de audacia y libertad para las mujeres de la institución, demostrando que la vitalidad no tiene fecha de vencimiento.

Presencia en el centro de la ciudad

En los últimos años, era habitual encontrarla en el restaurante "A la Parrilla", en la intersección de Brown y 9 de Julio. Allí, entre cafés y charlas con vecinos, Betty continuaba ejerciendo su rol de referente social, siempre dispuesta al diálogo y con una calidez humana que borraba cualquier brecha generacional.

Desde el Club Náutico Quilmes emitieron un comunicado oficial expresando su pesar, al igual que diversas autoridades del ámbito educativo local. Con su partida, Quilmes pierde no solo a una docente ejemplar, sino a una mujer que personificó, hasta su último día, la esencia y el orgullo de pertenecer a esta ciudad.