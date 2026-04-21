La Asociación sin Fronteras a la Discapacidad invita a la comunidad a compartir un desayuno este miércoles 23/4 a las 11 en su sede de Villa La Florida, Quilmes, para celebrar “un nuevo paso para seguir transformando”.

La Asociación sin Fronteras a la Discapacidad (A.S.F.A.D), matrícula provincial N°23.840, anunció la incorporación de nuevo equipamiento destinado al arreglo de sillas de ruedas y elementos ortopédicos. La maquinaria fue donada por la Comisión Directiva del Banco Credicoop Filial Quilmes, en el marco de su programa “La Banca Solidaria”.

Un aporte para mejorar el servicio

Desde la institución destacaron que el nuevo equipamiento permitirá “brindar un mejor servicio, con más eficiencia y calidad para quienes más lo necesitan”. La entidad trabaja en la reparación y puesta a punto de elementos ortopédicos para personas con discapacidad, promoviendo la autonomía y el acceso.

Convocatoria a la comunidad

Para celebrar la entrega, A.S.F.A.D convocó a un desayuno comunitario este miércoles 23 de abril a las 11:00 AM en su sede de Calle 844 N°1420 esquina 884, Villa La Florida, Quilmes. Ese día se dará cita la gerenta del Banco Credicoop filial Quilmes, Graciela Cayian.

“Acompañemos este momento tan especial compartiendo un desayuno entre todos”, señala la invitación difundida por la asociación.

“Seguimos construyendo inclusión y dignidad”

Bajo ese lema, A.S.F.A.D continúa su trabajo territorial en Quilmes. La organización se define como una institución que “trabaja por una sociedad más accesible e inclusiva”.

El aporte del Banco Credicoop se enmarca en las acciones de responsabilidad social que la entidad cooperativa lleva adelante con organizaciones de la comunidad.

Contacto A.S.F.A.D: Asociación sin Fronteras a la Discapacidad - MP N°23.840