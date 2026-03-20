Se realizó en el Salón de ATE Quilmes la PRESENTACIÓN DEL LIBRO "TESTIMONIOS: 50 AÑOS DEL GOLPE EN ARGENTINA", con la presencia del autor, Manuel Martínez, escritor chileno cuyo seudónimo es "Capitán Cianuro".

Con la presencia en la Mesa de Clarisa Pérez, Secretaria General de ATE Quilmes; el Director Provincial de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García; Mariano Ameghino, uno de los que dieron su testimonio en el libro y moderador de la Mesa; y Germán Mogilner, Secretario de Acción Social de la CTA AUTÓNOMA de la Provincia de Buenos Aires, integrante del CDP de ATE Provincia de Buenos Aires, e hijo de desaparecidos, quien dió testimonio en primera persona de su historia, siendo una de las víctimas del terrorismo de Estado que asoló nuestro país durante el último gobierno militar, en la etapa más oscura de nuestra historia como Nación.

La presencia del Secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires y de la CTA Autónoma de Quilmes, Claudio Arévalo, junto a integrantes de la Comisión Administrativa de la Seccional, y de la Junta Interna Verde Anusate del Hospital Iriarte, e integrantes del Cuerpo de Delegados, además de compañeros de todo el campo popular, de organizaciones políticas, sociales y sindicales, y del Centro de Veteranos del Canal de Beagle, así como público en general, colmó la instalaciones de la Casa de Las y Los Trabajadores Estatales, dándole el marco de importancia y respeto que este tema y esta fecha en particular merece.

Además, en el Hall de Entrada al Salón, se expuso una Muestra Fotográfica "De Malvinas al Madrynazo", que fue colocada por Daniel Domínguez, Director de Cultura de ATE Quilmes.

Este evento, el Madrynazo, fue un hito del pueblo de Madryn contra un intento de desembarco de un buque norteamericano, quienes habían sido socios y cómplices de los ingleses en la Guerra de Malvinas, marcando postura de un pueblo que se negaba a resignar su soberanía, algo que hoy repite el gobierno nacional, entregando sus decisiones soberanas a las definiciones políticas de EEUU, subordinado y sometido a los vaivenes del imperio. Este evento, el Madrynazo, fue un hito del pueblo de Madryn contra un intento de desembarco de un buque norteamericano, quienes habían sido socios y cómplices de los ingleses en la Guerra de Malvinas, marcando postura de un pueblo que se negaba a resignar su soberanía, algo que hoy repite el gobierno nacional, entregando sus decisiones soberanas a las definiciones políticas de EEUU, subordinado y sometido a los vaivenes del imperio.

A 50 años del Golpe Cívico Militar, desde ATE Quilmes decimos: NUNCA MÁS!

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.