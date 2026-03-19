La Iglesia Católica Argentina emitió una declaración en la que critica la "creciente tendencia al autoritarismo" y la "ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil", en clara referencia al gobierno de Javier Milei.

La declaración, titulada "'Nunca más' a la violencia de la dictadura y 'siempre más' a una democracia justa", fue emitida en el marco de los 50 años del golpe militar y advierte sobre el peligro de la polarización y la violencia en la sociedad.

Los obispos argentinos expresan su preocupación por la situación actual del país y llaman a la reflexión y al diálogo para abordar los conflictos y desacuerdos. "¡Del insulto de cada día al que piensa distinto, líbranos, Señor!", exclaman.

La Iglesia también destaca la importancia de la democracia y la justicia social, y critica la exclusión y la desigualdad. "La democracia se envilece cuando deja a alguien afuera", afirman.

La declaración es vista como una crítica implícita al gobierno de Javier Milei, que ha sido acusado de autoritarismo y de implementar políticas económicas que perjudican a los sectores más vulnerables de la sociedad.