Con Mauricio Macri a la cabeza, el PRO ratificó su autonomía política y descartó de manera tajante una fusión con La Libertad Avanza.

Durante una cumbre del Consejo Nacional realizada en la sede de la calle Balcarce, el expresidente reunió a la cúpula del partido para fijar una postura clara frente al oficialismo: el espacio mantendrá su identidad, sus bloques propios en el Congreso y su independencia institucional, alejándose de cualquier intento de absorción por parte del Gobierno de Javier Milei.

En su intervención, Macri instó a los dirigentes a sostener una visión liberal completa que respete las instituciones y evite los personalismos. Según el titular del partido, el PRO debe volver a enfocarse en su capacidad de gestión y en el detalle, elementos que considera distintivos de su fuerza. "Tenemos muchos más aportes por hacer; esta es una batalla que no termina nunca", arengó el exmandatario ante los presidentes distritales y legisladores presentes.

“No somos un paso más, somos el próximo paso”, definió.

La diputada María Eugenia Vidal reforzó este mensaje al asegurar que no hubo ni habrá fusión, definiendo al PRO como un partido autónomo que hará "lo correcto sobre lo conveniente". Vidal aclaró que, si bien el bloque acompañará las reformas macroeconómicas y fiscales que coinciden con su ideario —como la reforma laboral—, lo hará desde una estructura legislativa propia e independiente a partir del 10 de diciembre, funcionando como una alternativa que señale tanto los aciertos como las carencias del Ejecutivo.

Por su parte, el jefe de la bancada en Diputados, Cristian Ritondo, minimizó la reciente fuga de legisladores vinculados a Patricia Bullrich hacia las filas libertarias. El dirigente sostuvo que no existe una "sangría" interna y ratificó que el partido seguirá apoyando el presupuesto equilibrado y las leyes que favorezcan el rumbo del país, siempre cuidando la identidad propia. Ritondo subrayó que el PRO ha votado junto al oficialismo en el 85% de las iniciativas, pero que eso no implica resignar su estructura.

La jornada también dejó espacio para las proyecciones electorales. Soledad Martínez, vicepresidenta del partido e intendenta de Vicente López, planteó el desafío de volver a ser una alternativa competitiva de cara a las presidenciales de 2027. En sintonía, Silvia Lospennato pidió "sincerar" el valor del espacio y animarse a propuestas disruptivas que recuperen el espíritu innovador que dio origen al PRO, marcando una distancia estratégica en medio de las tensiones con la Casa Rosada por designaciones en el gabinete nacional.