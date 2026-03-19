“Cuando el compromiso se une con la solidaridad y la gestión, los resultados se ven reflejados en mejoras concretas para nuestra comunidad”, expresó Sandra Torres, presidenta de la Cooperadora del Hospital de Quilmes, al encabezar una nueva e importante entrega de equipamiento destinada al sistema de salud público.

En esta oportunidad, la Cooperadora concretó la entrega de una significativa cantidad de mobiliario y elementos de uso diario al UPA 17 de Bernal, un centro de atención primaria de referencia que depende del Hospital de Quilmes y que cumple un rol fundamental en la atención de urgencias y cuidados inmediatos para miles de vecinos de la región.

La donación, realizada gracias al acompañamiento de la Fundación OSDE —una institución reconocida por su compromiso con la salud, la educación y el desarrollo social en todo el país— incluyó:

• 30 cajoneras

• 50 cestos de basura

• 20 muebles de guardado de más de 1,20 metros de altura

• 36 sillas trineo

• 30 muebles de guardado bajos

• 40 cajoneras de chapa

• 20 eleva monitores

• 20 percheros

• 15 separadores de boxes

• 15 pizarras

• 20 persianas americanas

• 25 tablas para escritorios sin estructura de patas

Este equipamiento representa un aporte de alto impacto, no solo en términos de funcionalidad, sino también en la dignificación de los espacios de atención y trabajo. La incorporación de mobiliario adecuado permite optimizar la organización, mejorar las condiciones laborales del personal de salud y brindar una atención más eficiente y confortable a los pacientes.

La entrega fue encabezada por la presidenta de la Cooperadora, Sandra Torres, junto a la secretaria Andrea Grimaux y la vicepresidenta Viviana Fourcade, quienes compartieron el momento con el equipo del UPA 17. La emoción y el agradecimiento del personal fueron protagonistas de la jornada, reflejando la importancia de contar con recursos que fortalecen el día a día del sistema sanitario.

El UPA 17 de Bernal es un eslabón clave dentro de la red de salud pública, atendiendo emergencias las 24 horas y funcionando como puerta de ingreso para numerosos pacientes que luego son derivados al Hospital de Quilmes. En este contexto, el fortalecimiento de su infraestructura y equipamiento resulta esencial para garantizar una atención ágil, segura y de calidad.

Este nuevo logro también pone en valor el trabajo sostenido de la Cooperadora del Hospital de Quilmes, que continúa consolidándose como un puente entre el sector público y privado. A través de la generación de vínculos estratégicos, convenios y acciones solidarias, cada vez más instituciones confían en su capacidad de gestión y en su compromiso con la comunidad.

“La confianza que recibimos de instituciones como la Fundación OSDE nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza. Cada aporte se transforma en mejores condiciones para quienes se atienden y para quienes cuidan. Ese es nuestro propósito y nuestra responsabilidad”, concluyó Sandra Torres.

Con acciones concretas como esta, la Cooperadora reafirma su rol fundamental en el fortalecimiento del sistema de salud local, demostrando que el trabajo articulado y la vocación de servicio son pilares indispensables para construir una mejor calidad de vida para todos.