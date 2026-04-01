En sus redes sociales, el concejal oficialista, Ezequiel Araúz, aprovechó la i9nterna en las filas de LLA, y criticó la actuación de varios actores políticos, utilizando la frase "Cuanto más alto trepa el monito..." para referirse a la ambición política sin ideales.

El tuit completo dice: ""Primero el narco Espert hasta que convenía y romper; después las Fuerzas del Cielo hasta que convenía y romper; ahora Pareja hasta que convenga y así: 'Cuanto mas alto trepa el monito...'. Mucha ambición para ni una sola idea!!!"

La única referente de ese sector que estuvo con Espert, pasó por las Fuerzas del Cielo y ahora està con Karina Milei (Pareja), es la actual concejal Estefania Albasetti.