ESTALLA LA INTERNA LIBERTARIA EN QUILMES. La concejal Estefanía Albasetti presentó en las últimas horas la renuncia de Leandro Goria a la presidencia del bloque de LLA, en un gesto inédito en la legislatura local.

El escrito firmado por los integrantes del bloque estaba esperando desde hacía algunos días, pero se especulaba que la misma no sea presentada. Ahora la propia Albasetti será quien presida la bancada mileista.

Por estas hpras hay sinnúnero de versiones sin confirmar, por lo que el paso de las horas y el parate de Semana Santa podría poner algo de paños fríos a la acalorada disputa intestina.