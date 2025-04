Luego de dejarle claro que ya no hay “boludos”, el ex senador bonaerense y actual funcionario quilmeño, Alberto De Fazio, no titubeó en responderle a Santiago Cafiero.

A través de su cuenta X, De Fazio le dio una clase magistral de peronismo y conducción a Cafiero ante sus declaraciones publicadas en Clarín. Texto Completo:

“Estimado Santiago: @SantiagoCafiero

Leo tus declaraciones y no puedo dejar de recordar las palabras de nuestra conducción del Partido Justicialista @CFKArgentina en una carta reciente: "Hay que enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó".

Hablaba en un tiempo pasado reciente, pero también actual.

Y justamente, a la luz de esta sentencia, creo que a esta altura, ya no hay "boludos".

En el peronismo aprendí que existen decisiones "estratégicas" y decisiones "tácticas". Las primeras las adopta la conducción y, una vez adoptadas, no se discuten. O, si se discuten, esa deja de ser tu conducción.

Las segundas, las tácticas, son opinables y se adoptan en el terreno, pero de ninguna manera pueden contradecir a la conducción estratégica.

Nuestra conductora estratégica, @CFKArgentina, cree como muchos, que debe priorizarse la cuestión nacional por sobre las locales; es decir, un solo día, todos juntos, planteando un modelo de país antagónico al de Milei.

Otros, en cambio, anteponen acciones tácticas, como votar con dos meses de diferencia, lo que llevará a la provincialización de la primera campaña, atomizando esfuerzos, desperdiciando recursos críticos y perdiendo la esencia de lo que está en juego.

En definitiva, esto no es una cuestión de calendario gregoriano ni de diferencias personales. Se trata, simple y concretamente, de la conducción.

¿Se puede disentir con la estrategia? Sí, claro. Pero eso deriva en una disputa irreductible, de las que se zanjan en las urnas.

Creo que es hora de plantearlo concretamente, sin medias tintas y dejándonos de hacernos los boludos.

Un abrazo peronista.”