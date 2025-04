En una jornada marcada por el paro nacional y la masiva movilización de ayer al Congreso, el pueblo trabajador volvió a decir basta. Desde tempranas horas del miércoles, organizaciones sindicales, movimientos sociales y trabajadores de la economía popular se concentraron frente al Congreso para exigir una ley de emergencia para jubilados, frenar los despidos y reconocer con derechos a quienes sostienen los barrios desde abajo.

Hoy, jueves, el paro general convocado por la CGT, la CTA y diversos espacios gremiales y sociales paralizó gran parte del país, con alto acatamiento en sectores como transporte, salud, educación, administración pública y comercio.

En ese contexto, ADN Nacional entrevistó a Fabio González, dirigente provincial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), quien definió la jornada como “un acto de dignidad popular” y denunció que “Milei gobierna para los de arriba, mientras los de abajo luchamos por sobrevivir”.

“Marchamos porque no podemos permitir que nuestros jubilados estén pasando hambre. Nosotros venimos del peronismo, y para nosotros la justicia social no es un slogan: es un derecho. Por eso pusimos el cuerpo en el Congreso, para defender a nuestros viejos y a toda la clase trabajadora que está siendo pisoteada por este gobierno”, afirmó.

González fue claro al explicar por qué la UTEP y los movimientos sociales se sumaron con fuerza al paro de este jueves: “El paro de hoy es una muestra de unidad. El pueblo organizado le está diciendo al gobierno que no vamos a aceptar este modelo de miseria planificada. Nosotros, los que nos inventamos el trabajo cada día, no queremos sobrevivir: queremos vivir con dignidad, con derechos, con reconocimiento”.

También tuvo palabras para quienes no pudieron parar: “Hay compañeros que no pueden parar porque si no trabajan no comen. Lo entendemos, lo vivimos. Por eso esta lucha también es por ellos. Porque el peronismo no deja a nadie atrás. Nos organizamos para que nadie quede solo, para que cada uno pueda pelear por su pan sin miedo a quedarse afuera”.

Desde la mirada territorial, González insistió en que la economía popular “es el peronismo del siglo XXI” y que el gobierno de Javier Milei desconoce la realidad del pueblo: “Este gobierno desprecia al que no le sirve. Desprecia al jubilado, al pibe que hace changas, al que cuida, al que cocina en un comedor. Pero nosotros no venimos a pedir permiso. Venimos a decir que existimos, que sostenemos la Argentina real, y que no vamos a permitir que nos borren”.

La nota culminó con un mensaje al pueblo trabajador: “No aflojemos, compañeros. Si Perón nos enseñó algo, es que el pueblo organizado puede más que cualquier ajuste. Hoy más que nunca hay que militar, tender la mano al que está al lado y defender lo que es nuestro. Porque la patria no se vende, ¡la patria se defiende!”