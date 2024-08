La iniciativa de la comisión “Salvemos al Tren” Zona Sur se llevó adelante en la estación cabecera del ferrocarril Roca, donde decenas de trabajadores, usuarios y jóvenes juntaron firmas contra la privatización, los despidos y los tarifazos, exigiendo asimismo una mejora del servicio.

En horas de la tarde se llevó adelante una importante actividad organizada por la comisión “Salvemos al Tren” de zona sur, que tuvo su primera reunión semanas atrás. Previamente se hicieron recorridas de estaciones difundiendo los objetivos de la campaña y juntando firmas para un petitorio contra la privatización del servicio, se participó de programas de radio y se hicieron pegatinas en distintos barrios.

“Nosotros no vamos a hacer oídos sordos, como hace nuestro sindicato, que declara estar de acuerdo con que haya capitales privados en el ferrocarril y ‘modernización laboral’; ya vivimos lo que eso significó en los 90. Hoy acá somos muchos: hay estudiantes, y asambleístas, hay trabajadores y jubilados. Tenemos que seguir organizados; este es el puntapié inicial de ‘Salvemos al Tren’, y tenemos que seguir haciéndolo en otras estaciones, seguir juntando firmas para el petitorio, hablar con nuestros vecinos, parientes y amigos sobre lo que pasará si hay una nueva privatización. Eso no quiere decir que estamos conformes con cómo está el ferrocarril hoy, y por eso nuestra consigna es mejor servicio, no a la tercerización y los despidos, y no a los tarifazos” explicó Andrés Padellaro, referente de la Agrupación Naranja Ferroviaria.

Participaron de la actividad integrantes de Salvemos al Tren y de las agrupaciones ferroviarias Naranja, Gris y Bordó Nacional, de la Naranja Petrolera y la Marrón de la Coca-Cola, de las asambleas autoconvocadas de Glew, Lanús, Lomas, Florencio Varela, Quilmes, Barracas, Parque Patricios, San Telmo y Constitución-Monserrat, de la Posta de Salud y Cuidados, y de ATE Sur. También asistieron mujeres de la Asamblea Permanente de Guernica que luchan por vivienda digna, y miembros de las agrupaciones Jubiladxs Insurgentes, Marrón Docente, y más de 40 estudiantes de distintas universidades e institutos terciarios: UBA, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), de Lomas de Zamora (Unlz), de Lanús (Unla), Arturo Jauretche de Varela (Unaj) y Avellaneda (Undav); ISFD N° 50 (Berazategui), 35 (Monte Grande), 102 (Banfield) y 41 (Adrogué). También se hicieron presentes apoyando el reclamo de trabajadores y usuarios los diputados nacionales por el FITU Nicolás del Caño, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Mónica Schlotthauer.