Luego de conocida la resolución de YPF de no instalar la planta de GNL en territorio Bonaerense, intendentes y legisladores nacionales de la Región no dudaron en expresar su malestar y resaltaron en redes sociales que el presidente Javier Milei tomó una decisión de forma “caprichosa”, “discriminatoria” e “irresponsable”.

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, señaló sobre la decisión de YPF de no instalar la planta de GNL que “Es preocupante y penoso que se tomen decisiones de inversión tan importantes como la de YPF en base a cuestiones puramente ideológicas y personales, y no teniendo en cuenta lo mejor para la empresa y, sobre todo, para los argentinos y argentinas, como hubiese sido haber elegido a Bahía Blanca como puerto de exportación”.

“Está claro que no es una decisión de la empresa, sino que se debe a un capricho del presidente Javier Milei para castigar a los habitantes de Bahía Blanca y la provincia de Buenos Aires. Como dijo el gobernador Axel Kicillof, la única realidad es que Milei decidió castigar a los bonaerenses porque no lo votaron”, dijo.

Y agregó: “Todos sabemos que desde hace 8 años se viene trabajando en el puerto de Bahía Blanca para la instalación de la planta de gas licuado, que tiene ya completa su infraestructura portuaria para llevar adelante un proyecto de esa envergadura”.

“Debería tomarse como ejemplo la decisión de Cristina Kirchner en el año 2012 cuando en forma valiente, y pagando todos los costos políticos necesarios, dio un vuelco estratégico para la modificación de la matriz energética del país, recuperando YPF y firmando los contratos internacionales necesarios para desarrollar Vaca Muerta. Eso es lo que un verdadero presidente tiene que hacer, pensar en el interés general y en el desarrollo nacional”, finalizó.

En el caso del jefe comunal de Berazategui, Juan José Mussi, aseguró: “Es lamentable la discriminación que estamos sufriendo los bonaerenses por parte del Gobierno nacional. La localización de la planta GNL no tiene nada que ver con la adhesión o no de la Provincia al RIGI, como bien lo explicó nuestro Gobernador @Kicillofok.

“¿Por qué quieren castigar a los y las bonaerenses? Las elecciones ya pasaron y el Presidente debe gobernar para todos los argentinos y argentinas, lo hayan votado o no. ¡No se puede gobernar por caprichos o intereses personales e ideológicos!”, remató.

En tanto, su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, indicó en la red social X que “La decisión del presidente es la de castigar al pueblo bonaerense. Buenos Aires invirtió y trabajó en este proyecto por 10 años y hoy sufre esta mirada tendenciosa e irresponsable, que perjudicará el desarrollo y bienestar de todos los y las bonaerenses”.

Bajo el título “GOBIERNAN GUIADOS POR CAPRICHOS Y REVANCHISMO IDEOLÓGICO”, la Diputada Nacional de Avellaneda, Mónica Litza, calificó: “El Presidente Milei cree que castiga y ataca al gobernador Kicillof, pero sobre todo perjudica a los bonaerenses anteponiendo sus intereses ideológicos y políticos.

Lo hace con revanchismo y rencor porque los representantes de la provincia no acompañaron leyes que benefician el saqueo de nuestros recursos e hipotecan el futuro de los argentinos”.

Andrés Watson, intendente de Florencio Varela, publicó en sus redes sociales: “Estamos junto a nuestro Gobernador @Kicillofok ante la irresponsabilidad del presidente Milei de poner en riesgo el proyecto de la planta GNL de YPF, quitando esta inversión clave para la Provincia de Buenos Aires”.

Y sumó: “El futuro de los y las bonaerenses no puede estar atado a este tipo de decisiones intempestivas y arbitrarias ligadas a lo ideológico. Milei castiga a los vecinos y vecinas bonaerenses porque no lo votaron y eligió vengarse contra quienes en su gran mayoría no lo acompañan”.

Otro varelense que también se expresó es el ex intendente y actual Diputado Nacional Julio Pereyra, quien señaló: “Otra muestra más de un gobierno que decide priorizando confrontaciones ideológicas que no llevan a ningún lado, y donde los únicos perjudicados vuelven a ser los y las bonaerenses. Buenos Aires invirtió y trabajó en este proyecto por 10 años, y hoy una orden arbitraria castiga a nuestra provincia”.

Por último, el mandatario comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín, afirmó: “La decisión de marginar a @BAProvincia de la construcción de la Planta de GNL es el fiel reflejo de la mirada política del Gobierno, una visión sesgada y cortoplacista que prioriza enconos personales por sobre el desarrollo y bienestar de la comunidad”.

Al momento, los intendentes Julián Alvarez (Lanús) y Fernando Gray (Esteban Echeverría) no dijeron nada. Y sus redes sociales, no hacen referencia alguna al tema.