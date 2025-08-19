Una amplia y abarcativa Lista Plateada asumirá la conducción del Quilmes AC, sin oposición.

La Lista Plateada se convertirá en la única agrupación a cargo del Quilmes AC (QAC) para el período 2025-2028, tras oficializar su lista completa de autoridades este martes. La nueva comisión directiva, que asumirá el próximo sábado, será liderada por Carlos Giulianetti como presidente.

El equipo de Giulianetti está conformado por Cristian Ciari como 1° vicepresidente, Martín Malvar como 2° y Nicolás Carbajal como 3°.

Gastón Piazza ocupará el puesto de secretario general, con Facundo Maisú como su adjunto. Además, tal como adelantó este medio, el periodista Manuel Jove se encargará del área de Fútbol Profesional y Juvenil, y Gustavo Coloma será el tesorero.

La lista también incluye a Fernando Tagliaferro en la Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales, a Nicolás Parisi en Obras e Infraestructura, y a Vanina Andreetta en Actividades Amateurs.

El resto de la nómina está compuesta por los miembros del Tribunal de Honor, la Comisión Revisora de Cuentas, vocales y representantes de socios, lo que refleja la amplia participación de distintos sectores de la vida social e institucional del club.

Si bien hasta las 20 horas está abierta la posibilidad de que se presenten otras listas, todo hace suponer que esta será la única.