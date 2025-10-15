Este jueves de 10 a 18 habrá 85 empresas líderes con más de 1.800 ofertas de empleo en La Rural, en la feria de intermediación laboral más importante de la Ciudad. Es necesario inscribirse previamente, de manera gratuita, para poder ingresar.

La segunda edición del año de la Expo Empleo BA, la feria de intermediación laboral más importante de la Ciudad, se realizará este jueves en el predio de La Rural, en Palermo.

Durante toda jornada, de 10 a 18 en el Pabellón Azul, estudiantes de los últimos años del colegio secundario y vecinos en búsqueda laboral podrán conectar directamente con 85 empresas líderes con más de 1.800 ofertas de trabajo, participar en entrevistas en vivo, recibir asesoramiento personalizado y sumarse a charlas y talleres.

La muestra es organizada por la Ciudad a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo, que depende del Ministerio de Justicia. El acto de apertura se realizará a las 11 y el lema de esta segunda edición de 2025 será, “Ciudad Futuro”.

“Queremos que todos los vecinos de la Ciudad y los jóvenes sepan que cuentan con políticas activas pensadas para ayudarlos a avanzar y a crecer. Esta feria es una puerta abierta a su futuro laboral, con oportunidades reales y herramientas que sirven para toda la vida”, destacó el ministro de Justicia, Gabino Tapia.

El subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, afirmó: “La Expo Empleo BA es mucho más que una feria de búsqueda de trabajo: es una apuesta al futuro de nuestros vecinos, con orientación, tecnología y espacios de escucha. Desde el Gobierno de la Ciudad estamos comprometidos con generar oportunidades reales y acompañar el proceso de inserción laboral con herramientas concretas”.

La primera Expo Empleo BA del año se realizó en abril, con la participación de más de 10 mil personas. En esta ocasión, el lema “Ciudad Futuro” refuerza la mirada puesta en la innovación, la tecnología y la transformación laboral.

El ingreso se realizará con código QR. Además, con la asistencia de BOTI, el WhatsApp de la Ciudad (11-5050-0147), cada participante recibirá en su teléfono celular recomendaciones personalizadas de charlas, talleres y ofertas de empleo. De esta manera, la Ciudad volverá a acercar a porteños y a vecinos de los alrededores oportunidades laborales concretas, además de capacitaciones a cargo de especialistas.

La organización de la feria prevé dos turnos de ingreso (mañana y tarde) para facilitar la participación de colegios y garantizar que cada visitante aproveche al máximo las oportunidades de capacitación y empleo que se ofrecerán.

Actividades destacadas:

Charlas y paneles sobre inteligencia artificial, empleos emergentes, sostenibilidad, ciberseguridad, innovación y cuidado de personas.

Talleres prácticos: armado de CV, preparación para entrevistas, trabajo en equipo y desarrollo de habilidades blandas.

Stands de empresas con reclutadores y espacios de networking.

Auditorios temáticos adaptados a distintos perfiles: jóvenes, empresas, estudiantes y formadores.

Organismos estatales también participarán de la Expo Empleo BA, la jornada de intermediación laboral y capacitación más importante de la Ciudad. Algunas de las empresas que formarán parte son: Accenture, Mercado Libre, Cinemark, Adecco, Axoft Argentina - Tango Software, By Papas Belgian Fries, Carrefour, Cat Technologie, Coppel, El Club de la Milanesa, Farmaplus, Hipódromo de Palermo, Ideal 1912 SRL, Il Quotidiano, Localiza Argentina, Manpower, Metropol, Mi Gusto, Minor Hotels, Parque de la Costa, Prosegur, PwC, Randstad, RES, Rever Pass, Rex, Vacalin, Newsan, X-28 Alarmas, Tomasso, Holcim, Sparkling, Ceamse, Sturla Viajes y Patagonia Flooring.