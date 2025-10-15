Más de 40 mil personas disfrutaron gratuitamente de LibrArte, la Feria del Libro de Berazategui que -en esta 18° edición- desplegó un montón de actividades y propuestas para toda la familia. El intendente municipal, Juan José Mussi, recorrió la muestra y destacó el valor de la cultura para el desarrollo de la sociedad.

“LibrArte tiene una gran importancia porque permite que los vecinos y vecinas, en lugar de pagar una entrada, compren un libro. El libro es irremplazable, por eso queremos que esté a la altura de las posibilidades de todos. Si hay algo a lo que no vamos a renunciar -por ninguna situación económica- es a hacer la Feria del Libro de Berazategui”, recalcó Mussi.

En tanto, el secretario de Cultura y Educación, Federico López, señaló: "Esta Feria ha crecido muchísimo. Empezó con un solo auditorio y 20 stands; y esta edición cuenta con cuatro espacios de charlas y presentaciones de libros, y con más de 50 stands". Además, agregó: "LibrArte es posible porque contamos con un intendente municipal, como Juan José Mussi, que entiende que este tipo de eventos tienen que pasar en la ciudad. En Berazategui tenemos un proyecto cultural popular que abraza y construye identidad".

En LibrArte 2025 estuvo Alejandro Dolina y su clásico programa radial "La Venganza será Terrible", que colmó el Complejo Cultural Municipal La Calle. “Hemos estado en casi todas las ediciones y siempre es una alegría estar aquí, la pasamos bien. No podemos perder de vista el objetivo de que la gente viva mejor y me parece que Berazategui es un municipio ejemplo de eso”, expresó Dolina.

A su vez, el periodista Ignacio “Nacho” Girón brindó la charla "¿Ensobrados? El vínculo entre política, periodismo y opinión pública en épocas de turbulencias”. Sobre su visita, señaló: “Estoy feliz de estar en Berazategui, en esta Feria tan linda que es gratuita y permite que las familias se conecten con la cultura”.

También participaron de esta 18° edición: Liliana Cinetto, Adela Basch, Fernando de Vedia, Magela Demarco, Silvia Schujer, Darío Sztajnszrajber, Poly Bernatene, Canela, Isol, Roberto Caballero, Mauro Libertella, Tute, Dora Barrancos, Kekena Corvalán, Juan Solá, Hernán Ronsino, Cinwololo, Fernando Pieroni y Cynthia Edul, entre otros.

LibrArte es una de las cinco ferias más importantes del país, organizada por la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio de Berazategui. Cada año propone actividades y presentaciones diarias para docentes, estudiantes, artistas y público en general, como mesas redondas, conferencias, presentaciones de libros, espectáculos, conciertos y teatro, talleres, encuentros de narración, además de la visita de reconocidos escritores y personalidades del ambiente editorial.