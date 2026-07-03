La Ciudad incineró más de 960 kilos de droga secuestrada en 13 investigaciones de la Justicia federal por narcotráfico y narcomenudeo. Del total, 640 kg correspondían a ketamina, más de 183 a marihuana y 137 a cocaína.

Gran parte de la ketamina había sido incautada en marzo por la Policía de la Ciudad durante un operativo en Caballito, donde fue detenido el conductor de un camión con patente paraguaya que ocultaba 400 litros de ketamina líquida en un tanque de combustible especialmente modificado. La carga tenía un valor estimado en 1,5 millones de dólares y constituyó uno de los mayores secuestros de esa sustancia registrados en el país.

“Nuestra lucha para combatir la droga en la Ciudad es constante. El año pasado quemamos 2.250 kilos de droga y en 2024, más de 1.110 kilos. Hicimos más de 30 mil operativos contra el narcotráfico y el narcomenudeo, y no vamos a parar”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que supervisó el procedimiento junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló. También participó el legislador porteño Facundo Del Gaiso.

En los últimos tres años se incineraron más de 4.320 kilos de estupefacientes entre marihuana, cocaína, pastillas de éxtasis, ketamina y un lote de 220 vapers de THC. Además se realizaron 30.067 procedimientos antidroga y se cerraron 298 búnkers desde 2019 hasta hoy.

La ketamina es un anestésico que se utiliza para procedimientos quirúrgicos y médicos. De manera ilegal se consume como droga recreativa debido a sus potentes efectos alucinógenos y de desconexión corporal.

El operativo de quema empezó en la sede de la Dirección Antidrogas, desde donde se trasladó el material secuestrado hasta el sector de crematorios del Cementerio de la Chacarita. Allí se hizo la incineración. Todo el procedimiento fue coordinado por la Policía de la Ciudad.

Jorge Macri agregó: “Muchas veces hemos discutido con el kirchnerismo esta lógica de que el narcomenudeo no es un gran problema. Y ahí es justamente donde radica un problema inmenso. Es este último tramo de venta que impacta en los barrios y usa a los jóvenes como herramienta de delito. Nosotros vamos ahí, a cada barrio, con cada denuncia que recibimos, para detener, procesar y secuestrar la droga”.

El ministro Horacio Giménez dijo: “Hoy estamos quemando veneno que enferma a nuestra sociedad. Esta acción es el último paso de un trabajo constante que realizamos todos los días para combatir este flagelo. En la Ciudad no hay lugar para el delito. Y lo estamos enfrentando permanentemente”.