El Municipio de Quilmes informa que este viernes la intendenta interina, Eva Mieri llevó adelante la supervisión del nuevo sistema de gestión y certificación de recolección a través de la utilización de nuevas tecnologías e inteligencia artificial (IA), una herramienta provista por la empresa Urbetrack, destinada a optimizar el control, el seguimiento y la planificación del servicio de higiene urbana, en una jornada que se realizó en el Complejo Socio Ambiental Ecoparque Quilmes, ubicado en Italia 487, en el barrio La Ribera.

“Avanzamos con la ampliación del sistema de seguimiento provisto por Urbetrack, una herramienta que nos permite continuar modernizando la gestión del servicio de recolección de residuos. Ahora, cada contenedor estará identificado y con información precisa sobre recorridos, horarios y ubicación. Esto mejorará el control del servicio, fortalece la planificación y nos permite dar respuestas más eficientes. Con más tecnología y capacidad de seguimiento, desde el Municipio seguimos construyendo un sistema de higiene urbana cada vez más eficaz para todos los barrios de Quilmes”, señaló Eva, acompañada por el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery, y el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio.

Por su parte, Gaudio indicó que “para nosotros esta herramienta es muy importante porque nos permite ordenar mejor el trabajo cotidiano de la Secretaría. La recolección de residuos requiere planificación, seguimiento y capacidad de respuesta, y con Urbetrack vamos a poder saber con mayor precisión qué contenedores fueron vaciados, en qué horarios y con qué unidad. Eso nos ayuda a cuidar los recursos municipales y a brindar un servicio más eficiente”.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para fortalecer las condiciones de trabajo del personal municipal y modernizar los servicios urbanos. La incorporación del sistema provisto por la empresa Urbetrack permitirá identificar cada contenedor mediante tecnología RFID y registrar digitalmente cada operación de recolección, mejorando la trazabilidad, el control operativo, la optimización de recorridos y la eficiencia del servicio.

Participaron también de la actividad, el subsecretario Operativo de GIRSU, Juan Manuel Rodríguez; el CCO de Urbetrack, Ángel Brusca; la encargada de los Equipos Técnicos Ingeniera Ambiental, Julieta Putelli, y el titular de Imagen y Marketing, Marcelo Ollari, entre otros funcionarios.