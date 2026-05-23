La dirigente y militante de la UCR de Quilmes, Valeria Sánchez Ferreiros se sumó a "La Libertad Avanza" de Quilmes, luego de acordar su incorporación con la concejal y hoy responsable política del sector a nivel distrital, Estefanía Albasetti.

Ferreiros es hija de la ex concejal radical Irene Sánchez Ferreiros y primer intendente interina (mujer) en la gestión del ex intendente de la Alianza, Fernando Geronés

La llegada a la Libertad Avanza se produjo tras mantener serias diferencias políticas con la conducción del radicalismo local.

Ferreriros, quien además es una conocida agente inmobiliaria de la zona sur, remarcó que "es hora de comprometerse con las ideas de la libertad, no hay tiempo para las indecisiones ni los intereses personales de dirigentes que le hacen muy mal a nuestra ciudad".