Un 17 de marzo del 2023, te fuiste físicamente de mi vida, suena egoísta lo que siento, porque ante todo sos y seras mi papa, se apago esa luz de vida por unos minutos, minutos que fueron eternos en mi vida, me duele en el alma , todavía me sigue doliendo, ese dolor lo pude transformar en fuerzas, en una motivación profunda para seguir y seguir recordándote de la mejor manera.

Hoy seguimos reivindicando tu militancia, esa militancia territorial, que tanto hace falta en estos tiempos tan tiranos.

La construcción de cuadros territoriales, esos compañeros/as que no son visibilizados, la reivindicación de las agrupaciónes barriales, organizaciones territoriales, sociales esas que son menospreciadas y denigradas por la superestructuras del poder político que hoy nos llevó a un gobierno asesinos de los derechos humanos de los trabajadores, de los jubilados y de todos los argentinos, queriendo imponerse nuevamente con esas políticas viejas que nos llevaron a un fracaso profundo en la historia de nuestro país.

Es por eso que decimos que seremos semillas y de esta manera te vamos a HOMENAJEAR, con la decisión de nuestros compañeros y compañera de BERISSO.