Lanús Gobierno invita a las y los lanusenses a acercarse al Paseo de Compras 25 de Mayo que se desarrollará este lunes 25, miércoles 27 y viernes 29 de mayo, de 13:30 a 16:30 en Santiago Plaul N° 3201, en Lanús Oeste.

Esta actividad nuclea a emprendedores y emprendedoras de la ciudad, quienes ofrecerán productos artesanales de diferentes rubros con la finalidad de comercializar alternativas de calidad a precios populares.

Mediante esta propuesta, el Municipio sigue adelante con las medidas impulsadas para fortalecer el consumo local y promover el crecimiento de la economía social, al crear espacios para que las productoras y los productores locales den a conocer sus creaciones.