Lanús Gobierno concretó una reunión con los trabajadores y las trabajadoras municipales de la Secretaría de Salud, con la finalidad de intercambiar experiencias y reflexionar sobre los desafíos actuales que atraviesa el sector, en el marco del brutal ajuste que impone el Gobierno Nacional y la profunda crisis que atraviesa el sistema sanitario.

Durante la misma se presentó un informe para repasar los diferentes hitos que concretó la gestión en términos de salud y charlar sobre la necesidad de continuar con el mejoramiento del servicio que se les brinda diariamente a las y los lanusenses.

Al respecto se hizo énfasis en la transformación del Sistema de Emergencias Lanús (SEL) a través de una inversión histórica en móviles, equipamiento, la profesionalización de la cabina de emergencias y las capacitaciones permanentes al personal para otorgarles más herramientas para desempeñar su labor, que permitió reducir en un 70% los tiempos de arribo.

A su vez se destacó la ampliación de la atención pediátrica con la incorporación de 55 pediatras en 8 unidades sanitarias del distrito; la creación del Equipo Móvil Interdisciplinario de Salud Mental, con el cual ya se realizaron más de 300 evaluaciones en domicilio y más de 280 derivaciones; y el fortalecimiento de las políticas de zoonosis, con el que se logró ampliar la cantidad de esterilizaciones en un 200% y en un 76% la cobertura en vacunación.

Como así también la puesta en valor del CAPS Argerich, el Centro de Salud Mental Máspero, el Centro de Medicina Preventiva, el Centro de Salud Mental para Infancias y Adolescencias, la Unidad Sanitaria San Martín, la Unidad Municipal de Adquisición, Almacenamiento y Distribución y la Farmacia Municipal; y el esfuerzo sostenido del Municipio para garantizar el acceso a medicamentos, a raíz del desfinanciamiento del programa Remediar dependiente del Gobierno Nacional.

Estas acciones forman parte de un compromiso que asumió el intendente Julián Álvarez al inicio de su mandato, con el objetivo de construir un sistema de salud cada vez más cercano, eficiente y accesible para la comunidad.

Participaron de la actividad: la jefa de Gabinete, Nadia Burgos; la secretaria de Salud, Cecilia Ciochi; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Lanús, Nicolás Russo; concejales, concejalas y representantes sindicales.