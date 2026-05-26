Los trabajadores de la empresa Rowing llevaron adelante esta mañana una abstención de tareas en medio de un fuerte clima de malestar por distintos reclamos laborales que, según denunciaron, vienen siendo ignorados desde hace tiempo.

La protesta se desarrolló de manera pacífica y tuvo como eje principal el reclamo por el blanqueo total de las horas trabajadas en los recibos de sueldo, la devolución de descuentos considerados injustificados, el rechazo a suspensiones aplicadas a trabajadores y la falta de respuestas a petitorios ya entregados previamente.

Durante la jornada también surgieron fuertes críticas hacia las condiciones laborales y operativas. Trabajadores denunciaron situaciones de abandono, asegurando que compañeros permanecieron durante horas sin asistencia, agua ni comida luego de desperfectos en vehículos de la empresa.

El conflicto además dejó expuesto el profundo descontento de gran parte del personal con la conducción sindical ligada al Lagarto Olmedo, a quien responsabilizan por haber permitido durante años el deterioro de las condiciones laborales sin enfrentar a la empresa ni acompañar los reclamos de los trabajadores.

Desde el sector que impulsó la medida advirtieron que el conflicto podría profundizarse si no aparecen respuestas concretas por parte de la empresa.