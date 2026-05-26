Ya se reciben propuestas artísticas para estas Vacaciones de Invierno en Quilmes.

El comunicado señala la RECEPCIÓN DE PROPUESTAS ARTÍSTICAS - VACACIONES SOMOS QUILMES 2026.

✨ ¿Tenés una propuesta artística, taller o espectáculo para infancias y adolescencias?

📍 Te invitamos a sumarte a la programación de Vacaciones Somos Quilmes 2026.

🎭 Música, teatro, títeres, tecnología, robótica, fotografía, cine, juegos y mucho más.

❗IMPORTANTE: Si ya cargaste tu propuesta en 2025 y sigue siendo la misma, no hace falta volver a enviarla, ya que seguirá siendo considerada. El formulario queda abierto para nuevas propuestas o actualizaciones.