“Entregamos las llaves de seis nuevas camionetas a trabajadores y trabajadoras de esta área, que todos los días recorren Quilmes para reforzar los trabajos de limpieza. Porque una ciudad más limpia y mejor cuidada no la construimos solo con voluntad. Lo hacemos con trabajadores, recursos y un Municipio con más capacidad para dar respuestas todos los días a la comunidad. Ese es el camino que nos marcó la compañera Mayra Mendoza: planificar y poner los recursos donde tienen que estar para cuidar mejor cada barrio de Quilmes”, afirmó Eva, acompañada por el secretario de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio.

Además, les agradeció a las y los trabajadores el compromiso diario y destacó el esfuerzo que hace la Comuna para poder seguir adquiriendo herramientas de trabajo que hagan a la mejora del servicio e instó a “que sigamos acompañando esta gestión y que cuidemos no solo el patrimonio de las herramientas que tenemos en el Municipio, sino también a esta Comuna y a este Ecoparque”.

En tanto, Roberto Gaudio aseguró que “estos vehículos se compraron 100% con fondos municipales. Esto es producto del esfuerzo que hace la gestión para seguir capitalizando el servicio de recolección. Esto es lo que nos permite llevar adelante mucho mejor la tarea, y, además, recalcar siempre que esto se puede hacer con un Estado presente y eficiente. Este servicio de recolección que orgullosamente, es municipal, puede dar todos los días indicadores que muestran cómo seguimos mejorando”.

En total son seis camionetas Zanella Z-Truck CS, destinadas a fortalecer y ampliar la capacidad operativa y de gestión del área. Son vehículos de cabina simple, caja de carga con capacidad de carga de 690 kg. Vale remarcar que todo fue adquirido con fondos 100% municipales.

Con la incorporación de seis nuevas camionetas durante 2026, la flota de vehículos livianos alcanzará un total de 31 unidades. Este crecimiento se registra incluso considerando las unidades que fueron desafectadas de servicio durante el período por obsolescencia, desgaste o distintos motivos operativos. Estos móviles permitirán optimizar cada uno de los recorridos operativos de cada uno de los sectores al mismo tiempo que mejorará el control de los servicios que brinda la Secretaría diariamente a los vecinos y vecinas de Quilmes.