El intendente de Berazategui, Carlos Balor, participó de una reunión encabezada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, donde junto a otros jefes y jefas comunales bonaerenses, suscribió la adhesión del distrito al Programa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia (MUNA).

En sus redes sociales, Carlos Balor destacó: “Gracias a la inciativa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia (MUNA), de UNICEF, vamos a seguir fortaleciendo nuestras políticas públicas destinadas a la niñez y la adolescencia, con más capacitación, planificación y mejores herramientas para acompañar a cada familia de Berazategui. Le agradecemos al gobernador Axel Kicillof por pensar en nuestro municipio para que se sume a este Programa”.

Junto con el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, Kicillof suscribió un memorándum de entendimiento que renueva y extiende hasta 2027 la cooperación bilateral en materia de reducción de la pobreza y protección social; salud y nutrición; aprendizajes y habilidades; y protección contra la violencia.

Fue en un acto en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, donde además se formalizó una nueva adhesión de distritos al Programa Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia (MUNA). Participaron la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

En ese sentido, Kicillof afirmó: “Para la provincia de Buenos Aires es muy importante renovar hoy este memorándum con UNICEF, en el marco de una amplia batería de políticas y herramientas que tenemos destinadas a la niñez y la adolescencia. Estamos hablando de un área particularmente sensible, en la que los defensores de la mano invisible del mercado deberían comprender que, si no está el Estado acompañando a los pibes, solo crece el desamparo, el abandono y la violencia”, agregó.

“Todos los gobiernos del mundo saben de la importancia de ejecutar programas dirigidos a los más jóvenes: todos, menos el del presidente Javier Milei, que se jacta de destruir todas y cada una de las áreas del Estado”, sostuvo el Mandatario bonaerense. Y añadió: “Frente a ello, en la Provincia trabajamos junto a UNICEF y los municipios para albergar, acompañar y mejorar el presente y el futuro de todos los niños y adolescentes”.

El nuevo acuerdo se inscribe dentro del programa de trabajo que UNICEF desarrollará en Argentina durante el periodo 2026-2030; e involucra, de manera transversal, las acciones del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia; la Dirección General de Cultura y Educación; y los Ministerios de Desarrollo de la Comunidad; Salud; Economía; Justicia y Derechos Humanos; y Mujeres y Diversidad.

Durante el acto, 14 distritos bonaerenses se sumaron al Programa MUNA de UNICEF, iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. Firmaron los intendentes de Arrecifes, Fernando Bouvier; de Ayacucho, Emilio Cordonnier; de Alberti, Jorge Gaute; de Berazategui, Carlos Balor; de Chascomús, Javier Gastón; de Chivilcoy, Guillermo Britos; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de Monte, José Castro; de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de 9 de Julio, María José Gentile; de Pellegrini, Sofía Gambier; de Rauch, Maximiliano Suescún; de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; y de Suipacha, Juan Luis Mancini.