A 40 años del histórico gol que marcó a una generación, Quilmes se prepara para celebrarlo de una manera diferente. Con tres grandes invitados, la actividad propone un acercamiento más allá del talento deportivo: pensar al Diego como un símbolo de identidad popular y resistencia.

Estarán presentes Guillermo Blanco, periodista, jefe de prensa de Diego y autor de su primera biografía; Bruno Napoli, docente, investigador y coordinador de la cátedra “Diegologías”; y Jorge Boido, fotógrafo del proyecto "Un D10s plebeyo".

Juntos van a recorrer quién fue Maradona más allá de la pelota: sus orígenes, sus causas y su vínculo con el pueblo.

La jornada será el próximo sábado 20 de junio, desde las 20 hs, en el Centro Cultural Gleyzer (Sarmiento 836). Además proyecciones, exposición de artes visuales, fotografía, mesas gráficas y un cierre musical a cargo de Lautaro Venturini y Franco Ruiz. La entrada es libre y gratuita.