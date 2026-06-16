(Por CIB) El Círculo de la Prensa Regional recordó a los trabajadores de prensa fallecidos en las últimas décadas en el distrito (el martes habían hecho lo propio en Quilmes; en Varela no hubo partidas este año).

Parte del público inicial

Esta vez, los rememoración repasó la labor entre las más variadas como la fotografía, la distribución de periódicos, las conexiones electrónicas de radio, la relatoría deportiva o la propiedad de medios. Por eso, el texto de «los trabajadores de prensa de Berazategui, F. Varela y Quilmes», está dedicado a:

A los colegas fallecidos en el último cuarto de siglo, que cubrieron este distrito desde sus respectivos oficios, tanto en la generación como en la distribución informativa, con el objetivo de aportar lo mejor de sí a la comunidad que integraron y que, por eso, los guarda en su memoria.

La placa dorada, con la CD del Cïrculo, y la plateada, con los trabajadores de prensa

El presidente del Círculo resumió la semblanza de cada uno

Los presentes tuvieron palabras de recuerdo para Silvia Mónica Carletti (29-11-1958 / † 30-4-2005) esposa de Chamorro, titular de la licencia de FM Aries; al igual que a la vecina de Sourigues Patricia Claudia Fernández († 6-6-2026), esposa de Gustavo Orlando, de FM Wen; y a Leila († 20-3-2026), hija de Hermiñito Carbajal y Carolina Albarracín, quienes hacían radio en FM Cristal y la pequeña asistía con su madre a las reuniones del Círculo.

El secretario del Sindicato de Municipales es hijo de quien trabajara con Enrique Rodríguez.

De modo especial, se recordó al Jefe de Prensa municipal de la transición entre los años ochenta y noventa: Enrique Rodríguez era el hijo de Justo Rodríguez, primer intendente electo en 1962, aunque su asunción fue abortada por una movida militar que ya tenía la peronismo proscripto. La hermana y la hija de Enrique asistieron y, luego del discurso de Marta Rodríguez (quien también fuera concejal desde 1993 y polifuncionaria) compartieron este texto de agradecimiento:

Carril Campusano

Los familiares de Enrique Rodríguez desean hacer llegar las más cálidas felicitaciones por el acto de hoy valorando las sinceras palabras del periodista Alberto Moya, quien recordó a todos y cada uno de los mencionados, desde un corazón sensible, puesto a disposición de su noble profesión. También queremos extender el agradecimiento al Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui (STMB) en la estimada y respetada representación de su Secretario General Gabriel Carril Campusano. La jornada significó una caricia para el alma, que alivia el dolor de la pérdida.

Marta Rodríguez, un honor

El Círculo de la Prensa Regional que organizó el acto de este año recordó a los miembros de la Comisión del Círculo de hace tres décadas (1994-1996) cuando sólo cubría Berazategui. De aquella CD histórica se recordó en una placa dorada a quienes ya no están:

Roberto Malco : Fue redactor de América TV, editorialista de La Palabra, primer presidente, reelecto (1990-94) y, desde entonces, integrante del Tribunal de Honor del Círculo. († 21-8-2018).

: Fue redactor de América TV, editorialista de La Palabra, primer presidente, reelecto (1990-94) y, desde entonces, integrante del Tribunal de Honor del Círculo. († 21-8-2018). Carlos Sueldo : fundador de la revista Realidad Política, comentarista televisivo de Polémica en el Fútbol; vicepresidente del Círculo. (2-10-1944 † 6-3-2026).

: fundador de la revista Realidad Política, comentarista televisivo de Polémica en el Fútbol; vicepresidente del Círculo. (2-10-1944 † 6-3-2026). Mirta Nidia Bouza : hizo radio antes de ser editora de la revista La Buena Vida y del periódico El Pueblo, que dirigía Daniel Fernández desde Hudson. Fue tesorera del Círculo. (1-8-1940 † 16-3-2021).

: hizo radio antes de ser editora de la revista La Buena Vida y del periódico El Pueblo, que dirigía Daniel Fernández desde Hudson. Fue tesorera del Círculo. (1-8-1940 † 16-3-2021). Alberto Naya había trabajado durante su juventud en la Radio Rivadavia y fue dueño de FM Alternativa; prosecretario del Círculo; falleció en la última década.

Tribunal de Honor:

Emilio Novas (1908 † 19-6-1995) editorialista en La Palabra;

(1908 † 19-6-1995) editorialista en La Palabra; Stelvio Scotto (12-4-1922 † 23-11-1997) escribió en El Sol y La Palabra;

(12-4-1922 † 23-11-1997) escribió en El Sol y La Palabra; José López Comendador (11-3-1913 † 27-8-2007), decano del periodismo local, descolló en las redacciones de El Sol y La Palabra, presidió el Círculo de la Prensa de Quilmes cuando Berazategui no era autónoma.

Vocales:

Héctor Vázquez ,director de la revista Clima de Música que luego cambió su nombre a Notas con Clima, en los años ’90;

,director de la revista Clima de Música que luego cambió su nombre a Notas con Clima, en los años ’90; Argentino Ríos (25-5-1936 † 2-7-2014) columnista en La Palabra;

(25-5-1936 † 2-7-2014) columnista en La Palabra; Julio Ortega (10-7-1941 † 22-1-2018), director del mensuario La Misión.

Revisores de Cuentas:

Ruben Maresca , integró la Redacción de El Pueblo;

, integró la Redacción de El Pueblo; ‘Tony’ Del Greco (21-1-1966 † 27-7-2021) responsable en Berazategui de El Sol y co conductor televisivo junto a Carlos Siniscalchi en CableVisión;

(21-1-1966 † 27-7-2021) responsable en Berazategui de El Sol y co conductor televisivo junto a Carlos Siniscalchi en CableVisión; Carlos ‘Tati’ Iglesias (2-6-1948 † 1-2-2022) redactor de La Razón, con Jacobo Timerman, y Jefe de Redacción en La Palabra.

Los hijos de Chamorro

Algunos familiares se animaron a compartir sus emociones. No les dio el habla a las hijas de Mirta Bouza, pero sí lo hicieron Daniel Sueldo (para agradecer la tarea del Círculo en pos de la memoria); los hijos de Chamorro, Juan y Néstor (quien con mucha altura lanzó un mensaje elíptico a quienes se creen por encima de los demás al definir quién es y quién no es parte del gremio); además de la hermana de Rodríguez, Marta, quien también recordó que Enrique no era periodista.

En efecto, la mayoría no lo era; por eso se los incluyó en el más abarcativo «trabajadores de prensa», pero sin cuyos aportes no hubiera sido posible que el mensaje de los periodistas profesionales hubiese llegado a la comunidad.

Lorenzo Herrera, del sindicato municipal de empleados jerárquicos.

Asistieron el secretario de la Asociación Sindical de Empleados, Profesionales y Jerárquicos Municipales de Berazategui (ASEPJMB) Lorenzo Herrera; el ex presidente del Círculo de Periodistas (iniciadores y gestores históricos de estos homenajes) Rafael Passalacqua; pasó a saludar el Jefe de Comunicaciones y Prensa de la Municipalidad de QUuilmes, Alberto De Fazio; ediles con mandato cumplido como Luis Terminiello, o de actual mandato como los opositores Héctor Ravelo, Jorge Gregorini, y la oficialista ex titular del Concejo Deliberante, Andrea Canestro:

La ex presidente del Deliberante, junto a la hermana e hija de Enrique

Compartieron sus saludos los diputados provinciales (mc) Mario Giacobbe, amigo de Carlos Sueldo; Fabian Luayza y Viviana Romano, de la localidad de El Pato, de donde era Plastino, director de Tres Límites. También Alberto Minervino, del sindicato de vendedores de diarios, que contribuyeron a difundir la prensa del distrito; Rodolfo Cabral y la Comisión de Estudios Históricos de Berazategui; el consejero escolar (mc) Gustavo González, conductor radial además de titular de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AdeU).

Plastino recordado con un audio por otro editor de El Pato, Juan Ramón De Prado:

Del director de Sin Límites

Desde el Círculo agradecen también la mediación de Marcelo Benedetti, de Entidades de Bien Público, ante la sociedad de fomento Santa Rosa, presidida por Rita Rodrigo, que prestó las sillas para el acto, y al personal municipal que colaboró con la ubicación y colocación de las placas.

Con Rita Rodrigo

Al final, los miembros del Círculo Regional de la Prensa y la Cultura (Claudio Baolini –CICE-, Eduardo Gómez –El Progreso-, Moya –El Cohete a la Luna-, Daniel Sueldo –Realidad-, Marcelo Alvarez -fotógrafo-, Gastón Baolini –CICE– y Lucas Díaz –El Inquisidor-) se fotografiaron en memoria de quienes los precedieron.

Parte del Círculo

La iniciativa del Círculo está refrendada por su comisión 2024-2026: Mauricio Bonfigli (Ahora On line), Natalia Maciel (FM Espacio), Ana Santillana (RadioQuilmes), Roxana González (Radio La Porteña), Matías Ortega (La Lealtad), Víctor Alvero (La Matriz Noticias), Nacho Mansilla (La Pachanga Tropical), Roberto Carrigall (CIB), además de los colaboradores María Fornere (CIQ) y Claudio Pastorini.