“En este contexto, con tantas cosas que hoy estamos padeciendo a nivel nacional, nuestro Municipio lo que pretende es seguir generando programas que hagan a la coordinación entre el Municipio, la Provincia y la Mesa Distrital de este programa. De toda la provincia de Buenos Aires, Quilmes es el distrito donde más pibes y escuelas participan de esta iniciativa. Son herramientas para que cuando terminen sus estudios secundarios, puedan tener una puerta que se abre al mundo adulto, laboral y al mundo de la formación superior”, afirmó Eva en diálogo con los estudiantes presentes, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, su par de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido y el director general de Formación Laboral, Franco Montali.

Por su parte, Montali comentó que “contamos el panorama productivo, las actividades económicas que hay en el distrito. También la oferta de los centros de formación profesional e institutos de formación docente, las universidades y charlamos respecto a cómo viene el porvenir, qué ideas tienen respecto a su futuro laboral. La idea es contar la realidad con números, con información pública, que tengan la mayor cantidad de herramientas para que, con responsabilidad, puedan enfrentar lo que viene”.

Es el encuentro número 27 de un total de 32 dentro de esta etapa inicial del proyecto Coordenadas. Es una iniciativa interinstitucional que es articulada conjuntamente por el Municipio de Quilmes, la Jefatura Distrital de Quilmes, la Dirección Provincial de Educación Secundaria y el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET), con el objetivo de generar y promover espacios de orientación laboral que faciliten la transición de los jóvenes hacia estudios superiores y el mercado de trabajo.

Algunos de los objetivos de este programa son: desarrollar una mirada crítica sobre el mundo del trabajo; vincular las posibilidades del ámbito privado, el Estado y otras organizaciones de la sociedad civil y el entorno socioproductivo; conocer las ofertas de los centros de formación profesional y laboral, y proyectar sus deseos y posibilidades dentro de su construcción vocacional y profesional.

Distintos estudiantes que participaron comentaron respecto de las herramientas que brinda el proyecto Coordenadas. Emiliano Sommer, de la ES Nº 19, aseguró: “Esto nos da muchas herramientas para elegir a dónde ir y qué hacer cuando terminemos, aprendimos un montón de cosas, siento que estamos muy acompañados por el Municipio”.

En 2024 participaron más de 650 alumnos de 12 escuelas secundarias, mientras que en 2025 se alcanzó a 1.398 estudiantes de 32 establecimientos educativos del distrito, 80 docentes, 32 equipos directivos y de conducción, y 32 equipos de orientación escolar.

Participaron también de la actividad el subsecretario de Desarrollo Económico, Federico D’Angelo y su par de Educación, Florencia Sierra; el jefe Regional, Pablo Vinuesa; el director del ISFDT Nº 24, Walter Muscolo, y la inspectora y referente del Proyecto Coordenadas, Rosana Aguirre.